Bursaspor Kulübü: “Bursagaz’a borcumuz kalmamıştır”

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Bursaspor Kulübü, Bursagaz'a olan geçmişe yönelik tüm borçların ödendiğini açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Bursagaz’a olan borcunu ödedi. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekile: “Kulübümüzün Bursagaz firmasına geçmişe yönelik hiçbir borcu kalmamıştır. Bundan sonraki ödemelerimiz rutin harcamalar doğrultusunda devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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