Dürdane Mahallesi yeni hizmet binasına kavuştu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi’yi daha yaşanabilir bir hale getirmek için istişare kültürüyle hizmet ürettiklerini söyledi.

Başkan Dündar, “Biz makamda oturmuyoruz, bizim için makam Osmangazi’nin sokakları. İlçemizin cadde ve sokaklarını gezdiğimizde yapacağımız hizmetleri yerinde tespit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediyesi; Bursa’ya değer katan vizyon projeleri hayata geçirirken, kırsal kesimdeki yaşam kalitesini de yaptığı hizmetler ile en üst seviyeye çıkarıyor. İlçedeki 136 mahallenin tamamına hizmet götüren Osmangazi Belediyesi, dağ ve ova bölgesindeki mahallelerin kalkınması için altyapı çalışmalarının yanı sıra, vatandaşların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını da karşılıyor. Bursa’nın en önemli tarımsal bölgelerinden biri olan Dürdane Mahallesi’nde Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan hizmet binası ve çevre düzenlemesi törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Kamil Bayramiç, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi’nin merkezinde yaptıkları hizmetlerin tamamını kırsal kesime de götürdüklerini belirterek, ilçenin genelinde yaşam kalitesini artırdıklarını kaydetti. Osmangazi’nin üreten bir ilçe olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, “Alın teri ve gayret varsa bereket var. Huzur ve güven var. Elhamdülillah, bunların hepsi Osmangazi’de var. Osmangazi Belediyesi olarak sürekli çalışıyor ve üretiyoruz. Nerede bir eksik bir ihtiyaç varsa, bunları giderme adına gayret gösteriyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız işleri sürekli olarak takip ediyoruz. Biz makamda oturmuyoruz, bizim için makam Osmangazi’nin sokakları. İlçemizin cadde ve sokaklarını gezdiğimizde yapacağımız hizmetleri yerinde tespit ediyoruz.” diye konuştu.

Dürdane Mahallesi’ne de mahalle sakinlerinin talebi üzerine güzel bir hizmet binası kazandırıldığını ifade eden Başkan Dündar, “Dürdane Mahallesi sakinlerimiz, kooperatif ile birlikte eski binayı yıkarak kendilerine güzel bir hizmet binası kazandırdılar. Osmangazi Belediyesi olarak biz de destek verdik; ama bu binayı Dürdane sakinleri kendileri yaptı. Bütün sakinlerimize çok teşekkür ediyorum. Burasını siz yaptınız, siz sahipleneceksiniz. Biz de destek olmaya devam edeceğiz. Bu hizmetlerin yapılmasında eski ve yeni muhtarımız başta olmak üzere herkesin emeği var. Dolayısıyla işbirliği olunca her şey güzel oluyor. Biz istiyoruz ki; köylerimiz ve mahallelerimiz daha yaşanabilir bir yer olsun. Köylerimizi sahiplenelim. Dürdane, üreten bir köy. Burada yetişen ürünlerin kendine has lezzeti var. Bu nimetlerin kıymetini bilelim” diyerek yeni hizmet binası ve meydanın hayırlı olmasını diledi.

Açılış töreninde konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de, 2002 yılından bu yana milletin içinden çıkmış bir hizmet kervanının en güzel örneğinin Osmangazi’de yaşandığına vurgu yaptı. Özen, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde dur durak bilmeden çalışmaya, bu millete hizmete devam ediyoruz. Biz bu milletin içinden geldik. Dolayısıyla milletin beklentilerini anlamak ve çözüm üretmek bizim işimiz. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’ın, 3 dönemdir elinin değmediği, hizmet götürmediği bir köşe kalmadı. İcraatları, hizmetleri istişare kültürü ile muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle birlikte beklentilere yönelik muazzam projelere imza attı. Mustafa Dündar başkanımızdan Allah razı olsun. Her mahalleye sayısız hizmet götürdü. Daha yapacak çok işimiz var. Bu hizmetin de Dürdane Mahallesi sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Dürdane Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim İnce de yapılan hizmetler ve verdiği desteklerden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde hizmet binasının açılış kurdelası kesildi.

