İnegölspor - Serik Belediyespor: 2-2

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Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

STAT: İnegöl

HAKEMLER: Fatih Tokail, Uğur Başdaş, İbrahim Ethem Potuk

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek Türker Toptaş (Dk. 62 Yunus Emre Duyan), İbrahim Sürgülü, Hakkı İsmet Şimşek (Dk. 46 Erdem Koçal (Dk. 64 Furkan Özyapı) Mustafa Kayabaşı, Bahadır Taşdelen (Dk. 58 Furkan Mızrak), Serkan Sözmen, Samet Cantürk, Selimcan Temel, Ömer Faruk Ermeç, Enes Ata (Dk. 58 Bünyamin Yavaşoğlu)

SERİK BELEDİYESPOR: Durmuş Doğukan Aydaş Sezer Yıldırım, Atakan Cangöz (Dk. 84 İbrahim Hırçın), Furkan Yaman (Dk. 90 Fuat Bavuk), Gökhan Payal, Ahmet Abdullah Çakmak (Dk. 70 Çınar Tarhan), Yusuf Onur Arıkan, Zafer Şensoy (Dk. 7 Burak Göksel), Sebahattin Usta, Yusuf Çelik (Dk. 46 Okan Yıldız), Burak Sürmeli

GOLLER: Dk. 2 Ömer Faruk Ermeç, Dk. 83 Serkan Sözmen (İnegölspor) Dk. 53 Sebahattin Usta, Dk. 81 Furkan Yaman (Serik Belediyespor)

SARI KARTLAR: Samet Cantürk, İbrahim Sürgülü, Ömer Faruk Ermeç (İnegölspor), Sezer Yıldırım, Doğukan Aydaş, Okan Yıldız, Furkan Yaman (Serik Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 11'inci hafta karşılaşmasında İnegölspor, sahasında Serik Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

2'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Serkan'ın ceza sahasına attığı topa yükselen Ömer Faruk'un kafa vuruşu golü getirdi: 1-0.

14'üncü dakikada defansın arkasına atılan topla buluşan Bahadır, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bahadır'ın şutu yan direkten döndü.

53'üncü dakikada gelişen Serik atağında Sezer'in ceza sahasına attığı topla buluşan Sabahattin'in vuruşu golü getirdi: 1-1.

81'inci dakikada gelişen Serik atağında çalımlarla ceza sahasına giren Furkan'ı vuruşu golü getirdi: 1-2.

83'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında Mustafa düşürüldü. Hakem serbest vuruşu gösterdi. Topun başına geçen Serkan'ın vuruşu ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-11-06 16:41:23



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