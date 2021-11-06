Mudanya Hacıbaba Cami’nin ağır hasarlı minaresi yıkılacak

Mudanya Kaymakamlığı ve Mudanya İlçe Müftülüğünün talebi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından incelenen ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen Mudanya Hacıbaba Cami’nin minaresi, gerekli önlemler alınarak yıkılacak.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ömerbey Mahallesi'nde bulunan Mudanya Hacıbaba Camii minaresinin acilen yıkılması gerektiği yönünde rapor hazırlarken, Mudanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü 8 Kasım pazartesi gününden itibaren gerekli önlemleri alarak minarenin yıkımına başlayacak.

Can ve mal güvenliği tehlikesi olduğu ifade edilen minarenin yıkım işleminin gerçekleştirilmesine yönelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden destek talep edilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi gerekli ekipmanı olmadığı gerekçesiyle yıkım işleminin Mudanya Belediyesi tarafından yapılmasını istedi. Minarenin konumu ve hasarlı durumuna göre yıkım işlemi, mesai saatleri dışında gece de devam edecek. Yıkım işlemi süresince söz konusu bölgede can ve mal güvenliği açısından Bursa Asfaltlı Caddesi Mudanya yönündeki yol trafiği 8 Kasım 2021 tarihinden itibaren 1015 gün kısmi olarak kapatılacak.

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