Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 87-75

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Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) -

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Murat Ciner

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Freeman 27, Needham 17, Andrews 11, Hayes 13, Dudzinski 15, Tarık Sezgün, Mithat Can Özalp, Ömer Utku Al 2, Yağızhan Selçuk, Metin Türen, Egemen Güven 2

TOFAŞ: Berk Uğurlu 20, Cruz 5, Cook 11, Muhsin Yaşar 5, Emre Tanışan, Shepherd 16, Zubcic 3, Yiğit Arslan 9, Simmons 6

1´İNCİ PERİYOT: 23-22

İLK YARI: 50-41

3´ÜNCÜ PERİYOT: 71-62

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, TOFAŞ'ı 87-75 mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2021-11-06 22:23:05



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