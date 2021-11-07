Mantardan zehirlenen kadın öldü

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ormandan topladığı mantarlardan yemek yapıp yiyen ve sonrasında rahatsızlanan Sabiha Baysal (77), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İnegöl'de, Sinanbey Mahallesi'nde oturan Sabiha Baysal, önceki akşam, ormandan toplandığı mantarlardan yemek yapıp yedi. Dün sabaha midesi bulanıp kusan Sabiha Baysal, ailesi tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan ve yediği mantardan zehirlendiği belirlenen Baysal, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

2021-11-07 08:11:25



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