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Acıbadem Bursa Hastanesi'nde organ nakline dikkat çekildi Prof. Dr. Bülent Oktay: "Pandemide organ bağışı yüzde 60 azaldı"

İHA

Acıbadem Bursa Hastanesi'nde organ nakline dikkat çekildi Prof. Dr. Bülent Oktay: "Pandemide organ bağışı yüzde 60 azaldı"

Acıbadem Bursa Hastanesi Organ Nakli Merkezi Böbrek Nakli Bölümü’nden Prof. Dr. Bülent Oktay, “Pandemide organ nakli aktivitesi yüzde 30 oranında azaldı. Bağışlar da yüzde 60 azaldı. Aşılamalardan sonra canlı vericili devam etti ama kadavra bağışı ve nakli ciddi ölçüde azaldı. Bu da hastalar açısından büyük şansızlık oldu. İnsanlar Covid19 var diye bağışlamamazlık yapmadı. Yoğun bakımda korona virüslü hasta sayısı çok arttı. Evimize kapandık, travma azaldı. Bunun etkisi ile kadavradan bağış oldukça azaldı” dedi.
39 Kasım ‘Organ ve Doku Bağış Haftası’ kapsamında Acıbadem Bursa Hastanesi Organ Nakli Merkezi Böbrek Nakli Bölümü tarafından ‘5. Canlı Cerrahili Bilimsel Toplantısı’ gerçekleştirildi. Çok sayıda hekim ve sağlıkçının iştirak ettiği toplantıda ameliyathaneden eş zamanlı yayınlanan canlı nakil görüntüleri izlendi. Hastanenin Böbrek Nakli Bölümü’nden Prof. Dr. Bülent Oktay, “39 Kasım Organ ve Doku Bağış Haftası için buradayız. Aslında organ bağışı bu haftaya sığmaması gereken ve sürekli devam etmesi gereken bir konudur. Çünkü ülkemizde sadece böbrek için 23 bin kişi nakil için bekliyor. Türkiye’de ne yazık ki kadavradan bağış oranı çok az. Canlı vericide bağış çok yüksek, hatta bu konuda dünyanın önde gelen ülkelerindeniz. Aynı şeyi kadavrada gerçekleştiremiyoruz. Biz bu hafta ile beraber canlı cerrahili böbrek nakli bilimsel toplantısını yapıyoruz. Bu toplantıların iki amacı vardır; birincisi bilgileri paylaşmak ve yenilemek, ikincisi de dostlukları pekiştirmektir. Organ bağışının yaygınlaşabilmesi için de bu tür toplantıların yapılması gerekiyor” dedi.

“Pandemide bağış yüzde 60 azaldı”
Pandemi sürecinde organ bağışlarının azaldığına dikkat çeken Oktay, “Pandemide organ nakli aktivitesi yüzde 30 oranında azaldı. Bağışlar da yüzde 60 azaldı. Aşılamalardan sonra canlı vericili devam etti ama kadavra bağışı ve nakli ciddi ölçüde azaldı. Bu da hastalar açısından büyük şansızlık oldu. İnsanlar Covid19 var diye bağışlamamazlık yapmadı. Yoğun bakımda korona virüslü hasta sayısı çok arttı. Evimize kapandık, travma azaldı. Bunun etkisiyle kadavradan bağış oldukça azaldı” diye konuştu.

“Organ bağışı hayata bağıştır”
Acıbadem Bursa Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Salih Gülten ise, “Uzun süredir pandemi ile birlikte yaşıyoruz. Pandemi gölgesinde organ bağışlarında biraz azalma oldu. Çok hastamız oldu ve bu hastalarımızın bir bölümünü maalesef kurtaramadık. Ancak hala on binlerce hasta organ bekliyor. Organ bağışlarına devam etmemiz gerekiyor. Pandemi gölgesinden çıkınca organ bağışlarımıza çok daha yüksek seviyelerde devam etmeliyiz. Çünkü organ bağışı hayata bağıştır, organ bağışı insanoğlunun yardımlaşmasının doruk noktasıdır” ifadelerini kullandı.
Etkinliğin amacından da kısaca söz eden Gülten, “Organ bağışı hususunda sağlık personelinin duyarlılığını ortaya çıkarıp ameliyat teknikleri ile ilgili bilgi vermek istedik. Bir de bazı üniteler, diyaliz merkezleri çalışanlarıyla organ naklinin tamamı içinde parça olan ancak nakil aşamasını görmemiş arkadaşlara gösterebilmek ve daha iyi algılanmasını sağlayabilmek amacıyla bir çalışma yapıyoruz diyebilirim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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