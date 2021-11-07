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Engelli maaşıyla geçinen Hatun teyze: “Allah benim ömrümden alsın cumhurbaşkanıma versin”

İHA

Engelli maaşıyla geçinen Hatun teyze: “Allah benim ömrümden alsın cumhurbaşkanıma versin”

Bursa’da engelli maaşıyla geçinen 71 yaşındaki Hatun Elibol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığına dua ettiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımız ölecek diye çok sevinmişler ama Allah’a şükür ölmedi. Allah benim ömrümden alsın ona versin. Biz eskiden içmeye çay bile bulamazdık. Margarinden kabız olurduk. Kendine fakirim diyenlerin kalbi fakir. İki hastaya bakıyorum. Özürlü maaşıyla her şeyi alıyorum” dedi.
Bursa’da pastırma sıcaklarını fırsat bilerek kendini sokağa atan 71 yaşındaki Hatun Elibol, oturduğu bankta bir yandan örgü örerken bir yandan da ülke gündemini değerlendirdi. Samsunlu olduğunu ve iki kanser hastasına baktığını anlatan Elibol, “Hava güzel, sıcağı gördük sokağa çıktık. Koronada evlere kapanmıştık. 71 yaşındayım. 16 sene mahalle başkanlığı yaptım. İki tane hastam var. Biri zihinsel engelli, biri ise kanser hastası. Ama çok şükür rahatım yerinde” dedi.

“Herkeste para var ki çarşıya gelip dolaşabiliyor”
Özürlü aylığıyla rahat rahat geçindiğini savunan Elibol, “Herkeste para var ki herkes çarşıya gelip dolaşabiliyor. Ben bir özürlü aylığı ile geçiniyorum ve çantalarımı dolduruyorum. Geçinmesini bileceksin. Kimse fakirim demesin. Kendisine fakirim diyenlerin kalbi fakir, kendisi değil. Hiç kimseyi dinlemeyin, kendi kafanızı dinleyin. Allah cumhurbaşkanımıza ömür versin. Cumhurbaşkanımız ölecek diye çok sevinmişler ama Allah’a şükür ölmedi. Allah benim ömrümden alsın ona versin. 71 yaşındayım ve ek iş olarak el işi örgü yapıyorum. Satabilirsem satıyorum, satamazsam yetim birine veriyorum. Herkesin kapısının önünde iki tane araba var. Kim fakirim diye ağlıyorsa gözleri yerinden çıksın. Ben eski günlerde çok margarin yedim ve çok kabız oldum. O dönemlerde biz içmek için çay bile bulamazdık. Şimdiki gençler lay lay lom’’ diye konuştu.
Yan tarafta oturan kadın “Gençler iş bulamıyor” diye söze karışınca Hatun Elibol, "Gençler çalışsınlar. Bak ben 71 yaşındayım, ama hala çalışıyorum. Halen el işi örgü örüyorum. Onlar da çalışsınlar’’ diye çıkıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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