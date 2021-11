TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: "Z kuşağının geleceği GUHEM'de"

Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ve TÜGİAD Girişimcilik Komisyonu üyelerini ağırladı. TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Z kuşağının geleceğinin GUHEM’de yer aldığını ifade etti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçen GUHEM’i, Türkiye’deki ilk ulusal ve tek uluslararası kuruluşu olan TÜGİAD’ın Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ve beraberindeki heyet ziyaret etti. GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, TÜGİAD üyelerine dünyanın uzay ve havacılık temalı sayılı merkezleri arasında yer alan GUHEM hakkında detaylı bilgiler aktardı. Merkezi hayranlıkla gezen TÜGİAD üyeleri, merkezde emeği geçen yetkililere teşekkür etti.



“GUHEM dünyada her işi başarabileceğimizin kanıtı”

GUHEM gibi değerli bir projeye katkılarından dolayı başta BTSO ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sunan TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, alanında tek olan merkezin Bursa’da yer almasından dolayı gurur duyduğunu dile getirdi. Çevikel, “GUHEM’in ne kadar vizyoner bir proje olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye bu konuyu yeni yeni fark etmeye başladı. GUHEM bizim dünyada her işi başarabileceğimizin en önemli kanıtıdır. Bu merkezi özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin daha dikkatli incelemesi gerekiyor. Teknoloji çağında yer aldığımız bu dönemde dijitalleşme her alanda var. Bu sebeple Z Kuşağı olarak tabir ettiğimiz yeni kuşağın geleceği aslında GUHEM’de. İlgi alanları değişiyor ve bununla beraber meslekler de değişiyor. Dünyada çok az örneği olabilecek ülkemizin de tek uzay ve havacılık merkezinin açılmasında öncü olan BTSO’yu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.



“GUHEM geleceğimize ışık tutuyor”

GUHEM’in ülkedeki havacılık ve uzay alanındaki ilgiyi artırmak ve daha sonrasında bu alandaki çalışmaları desteklemek anlamında çok etkili bir kurum olduğunu söyleyen TÜGİAD Girişimcilik Komisyonu Başkanı Mustafa Kopuk ise, “GUHEM gerçekten çok önemli bir amaca hizmet ediyor ve uzay ve havacılık alanında geleceğimize ışık tutuyor. Zaten GUHEM dünyada bu alandaki en önemli merkezlerden birisi haleni gelmiş durumda. GUHEM’in dünya standartları üzerinde bir yapı olmasında hem BTSO’nun hem Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları çok büyük” dedi.

TÜGİAD üyesi ve aynı zamanda pilot olan Prof. Dr. Berrin Pehlivan ise özellikle genç neslin uzay ve havacılık konusundaki farkındalıklarını artıracak GUHEM’in çok önemli bir misyon üstlendiğinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.