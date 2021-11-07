DHA muhabirlerinin kurtardığı kadın Almanya'ya yerleşiyor



Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da 2 çocuğunun babası Tolgahan Toktaş (25) tarafından bıçak zoruyla taksiye bindirilip daha sonra bölgeden geçen DHA muhabirleri tarafından kurtarılan S.K. (26) Almanya'ya yerleşme kararı aldı. S.K.'nin avukatı Arife Tuğba Çetinkaya, "Korktuğu için Bursa'da hatta Türkiye'de yaşamak istemiyor. Almanya'da babası var, yanına gidecek" dedi.

Olay, 31 Haziran'da Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. bir süre birlikte yaşadığı 2 çocuğunun babası Tolgahan Toktaş'ı, şiddet gördüğü gerekçesiyle terk etti. S.K.'nin Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde ev tuttuğunu öğrenen Toktaş, kadının kapısına dayandı. S.K. ile bir süre tartışan Toktaş, kadını bıçak zoru ile evden çıkartıp taksiye bindirdi. Toktaş'tan korkan taksi şoförü, bir süre sonra aracı Çiçek Caddesi'nde durdurup aşağı indi. S.K. taksiden inmek istedi fakat Toktaş engel oldu.

Bu sırada olay yerinden geçen Demirören Haber Ajansı muhabirleri Derya Evren ve İsmail Hakkı Seymen, Toktaş'ın belindeki bıçağı fark etti. Olaya müdahale eden Evren, S.K.'yi taksiden çıkarıp Toktaş'ın belindeki bıçağı aldı. O anları ise Seymen kayıt altına aldı. Çevredekilerin de yardımıyla polise haber veren Evren ve Seymen, ekipler gelene kadar S.K.'yi kendi araçlarına alarak korumaya çalıştı. Olay yerine gelen polis Toktaş'ı gözaltına aldı, muhabirler de bıçağı ekibe teslim etti. İfadesinin ardından adliye sevk edilen Toktaş, tutuklandı.

'YÜZ YÜZE GELMEK İSTEMEDİ'

Hakkında 7 ayrı suçtan, 14 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Tolgahan Toktaş, bu hafta hakim karşısına çıktı. Toktaş, davanın ilk duruşmasında suçlamaları reddedip 'çocuklarımın bana ihtiyacı var' diyerek tahliyesini istedi. Duruşmaya gelmeyen S.K.'nin avukatı Arife Tuğba Çetinkaya, S.K.'nin, Tolgahan Toktaş ile karşılaşmamak için gelmediğini belirtti.

Çetinkaya, "Tutuklu olmasına rağmen hala çok korkuyor. O yüzden SEGBİS'ten bile olsa yüz yüze gelmek istemedi. Ayrıca gerçekten korktuğu için Bursa'da hatta Türkiye´de yaşamak istemiyor. Almanya'da babası var, yanına gidecek. Çocuklarını da Almanya'da yetiştirmek istiyor. Süreci takip edeceğiz ve her koşulda S.K.'nin yanındayız" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN

2021-11-07 11:06:01



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