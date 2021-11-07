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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüferli hentbolcular hazırlık maçında moral buldu

İHA

Nilüferli hentbolcular hazırlık maçında moral buldu

Milli maçlar sebebiyle Erkekler Hentbol Süper Ligi‘ne verilen arayı değerlendiren Nilüfer Belediyespor, Beykoz Belediyespor ile yaptığı hazırlık maçını 3226 kazandı.
Nilüfer Belediyespor ile Beykoz Belediyespor hazırlık maçını Üçevler Spor Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Çekişmeye sahne olan karşılamanın ilk dakikaları karşılıklı sayılar ile geçti. Maçın 10. dakikasına Nilüferli hentbolcular 85 önde girdi. 10. dakikadan sonra oyunda dengeyi sağlayan konuk ekip Beykoz Belediyespor aradaki farkı azaltmaya çalışsa da ilk yarı 1615 Nilüfer Belediyespor’un üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarıda savunmada, sert oyunu ve etkili hücumları ile öne çıkan Nilüfer Belediyespor aradaki farkı açarak maçtan 3226 galip ayrıldı. Nilüfer Belediyespor, Erkekler Hentbol Süper Ligi 7. hafta maçında, 13 Kasım 2021 Cumartesi günü kendi sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak.

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