Emin Adanur: "Önemli bir basamağın eşiğindeyiz"

Ameliyat edilen Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, geçmiş olsun diyen herkese teşekkür ederken, yeşilbeyazlı takımın bu akşam Kocaelispor’la oynayacağı maçı da önemli bir eşik olarak gördüğünü söyledi.
Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur’un açıklaması şu şekilde: "Telefon ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Bugün çok önemli bir basamağın eşiğindeyiz. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz emek ve çabanın mükafatını geçtiğimiz 3 hafta galip gelerek aldık. Allah nasip ederse bugün 4 olacak. Bende eğer başıma daha büyük bir felaket gelmezse mutlaka maçta olacağım. Dualarınızı bizden eksik etmeyin, Allah’ın izniyle başaracağız."
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.