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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabağ Zaferi coşkuyla kutlandı

İHA

Karabağ Zaferi coşkuyla kutlandı

Azerbaycan’ın 30 yıl sonra Ermeni işgalini bitirerek kazandığı Karabağ Zaferi’nin birinci yıldönümü, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde büyük bir coşkuyla kutlandı.
Azerbaycan'ın topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ Zaferinin birinci yılı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu’nun destekleriyle Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde kutlandı. Uludağ Üniversitesi Azerbaycan Kültür Sanat Topluluğu tarafından hazırlanan ‘Ben Karabağ’ım’ isimli programa, Azerbaycanlı ve Türk öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Bursa’da tedavi gören Karabağ gazilerinin de yer aldığı programda, Zümrüd Memmedova seslendirdiği eserlerle katılanlara büyük bir coşku yaşattı. Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının dalgalandırıldığı gecede, 30 yıla yakın işgal edilen bölgelerin dününü ve bugününü anlatan resim sergisi de katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.
Gecede konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 30 yıla yakın süren işgal sonucu yüzlerce şehidin verildiğini ve 10 milyon insanın evini terk etmek zorunda kaldığını hatırlattı. Karabağ işgalinin kardeş ülke can Azerbaycan için hiç kapanmayan bir yara olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, 8 Kasım'da Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Azerbaycan’nın 44 günde gelen zaferle işgal altında olan 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyü kurtardığını if ade eden Başkan Aktaş, “Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında dik duruşu, zaferi getiren en önemli etkendi. 30 yıla yakın işgal altında kalan topraklarda artık Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Karabağ'da yaşananlar ülkemizin kararlı duruşunun ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Türkiye ve Azerbaycan bir kez daha öz kardeş olarak kucaklaşmış, maziden atiye uzanan yepyeni bir köprü inşa etmiştir. Dün de iki devlet, tek millettik, Bugün de öyle, inşallah ilelebet böyle olacak. Karabağ’da şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.
Uludağ Üniversitesi Azerbaycan Kültür Sanat Topluluğu Başkanı Latife Naghdaliyeva, 44 günlük savaşın ardından kazanılan şanlı zaferin ardından başlar dik şekilde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını daha gururlu taşıdıklarını belirtti. Karabağ Zaferi’nin haberini Türkiye aldıklarını hatırlatan Naghdaliyeva, “Kutlamalarımızı da Türk halkının büyük destekleriyle yaptık. Bir millet, iki devlet anlayışıyla kurulan bağımız, bizim için ayrıcalıktır. Bizler Türkiye’de bulunmak, Bursa’da eğitim görmek bizler için değerlidir. Bursa ayrıca 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi. Bu durum bizleri ayrıca mutlu etti” diye konuştu.
Bursa’da tedavi gören gaziler adına söz alan Karabağ Savaşı gazisi Kenan Nesirov, Bursa’da düzenlenen programa katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Doğdukları günden itibaren Karabağ sevgisinin yüreklerine yerleştirildiğini anlatan Nesirov, “Karabağ’da yaşanan sıkıntıları bizler her zaman hatırladık ve unutmadık. 30 yıl sonra öz topraklarımızı geri aldık. Bizler için gurur verici bir durum. Zaferimizi de geçmişimizi de unutmayacağız. Bizleri hiçbir zaman unutmayan Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizi ve gazilerimizi Azerbaycan ve Türk halkları hiçbir zaman unutmayacaktır” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Azerbaycan Milli Televizyonu solisti Zümrüd Memmedova sahne alarak seslendirdiği eserlerle katılanlara coşku dolu anlar yaşattı. Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının ellerden düşmediği gecede, dinleyenler de şarkılara eşlik etti. Programın sonunda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüseyin Buran tarafından sanatçı Memmedova’ya günün anısına plaket verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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