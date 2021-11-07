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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversiteliler Suuçtu'ya hayran kaldı

İHA

Üniversiteliler Suuçtu'ya hayran kaldı

Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksek Okulunda eğitim gören öğrenciler, Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın özel davetlisi olarak katıldıkları hafta sonu etkinliğinde unutamayacakları bir gün yaşadı.
Üniversite eğitimi için Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen yüzlerce öğrenci Mustafakemalpaşa'nın yerel lezzetleri ile doğal güzelliklerini bir arada barındıran Muradiye Sarnıç Sosyal Etkinlik Merkezi ve Suuçtu Şelalesi Tabiat Parkının sonbaharda oluşturduğu görsel şöleni yakından görme imkanı buldu.
Başkan Mehmet Kanar, Mustafakemalpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Muradiyesarnıç Etkinlik Merkezinde yaklaşık iki yüz kişilik öğrenci gurubuyla kahvaltı yaptı. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Kanar, daha sonra Bursa'nın önemli destinasyon alanlarının başında gelen Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkında tura çıktı.
38 metre yükseklikten dökülen şelaleyi ve göz kamaştıran eşsiz güzellikleri yakından görme fırsatı bulan gençler, hem şelalede hem de sonbaharın oluşturduğu doğa olayı ile kırmızı bir renk alan ağaç yapraklarının kartpostallık görüntüsü önünde fotoğraf çektirdi.
Suuçtu'nun temiz havası ve eşsiz manzarası ile gün boyu enerji depolayan üniversiteli öğrenciler, Mustafakemalpaşa Belediyesi orkestrası ve solist Serkan Kavuşan'ın seslendirdiği şarkılarla doyasıya eğlendi. Unutulmaz bir gün geçiren üniversite öğrencileri programın son bölümünde ise doğa yürüyüşü yaparak kayın ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda keşfe çıktı.
Programda konuşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ikinci yaşını dolduran ve Bursa'nın en modern tesisleri arasında yer alan Muradiyesarnıç Sosyal Etkinlik Merkezinde ilk kez bu kadar kalabalık bir öğrenci grubunu ağırladıklarını ifade etti.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 'üniversitene hoş geldin' etkinliğinde gençlerle bir araya gelerek Suuçtu turu ve kahvaltı programı sözü verdiğini hatırlatan Başkan Kanar, "Güzel havadan da istifade ederek sözümüzü yerine getirmekten yeniden sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.
Suuçtu Şelalesini ilk kez görme fırsatı bulan gençlere seslenen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Eğitim hayatınızı tamamladıktan sonra memleketinize döndüğünüzde bu güzellikleri çevrenize anlatmanızı istiyorum. Çünkü sizleri birer fahri elçi olarak görüyorum. Sizleri eğitim hayatınız süresince ilçemizde en iyi şekilde ağırlayacağımızı hatırlatarak belediye olarak tüm imkanlarımızla yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.
Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz de konuşmasında öğrencilere moral olan organizasyon için teşekkür ederken, Bursa'da yüksek okul müdürlerinin katıldığı bir toplantıda yaşadıkları karşısında 'gurur duydum' dediği bir anısını anlattı.
Prof. Dr. Mehmet Öz, sohbet esnasında bazı meslek yüksek okullarının bulundukları ilçe belediyesi ile iyi diyalog kuramadıklarını meslektaşlarından öğrendiğini belirterek, "Meslektaşlarımla biz Mustafakemalpaşa'da bu konuda çok şanslıyız. Belediyemiz birçok konuda öğrencilerimize hizmetlerini aktarıyor. Yüksek okulumuz ve belediyemiz birlikte ortak çalışmalara imza atıyoruz. İlçemizin gelişmesi ve her alanda yükselmesi için birlik beraberlik içinde hizmet ediyoruz diye gururlanarak anlattım" ifadelerini kullandı.
Suuçtu Şelalesi Tabiat Parkının bulunduğu 5 bin metrekarelik alanı keşfe çıkan üniversiteli gençler, doğa harikası manzarayı çok beğendiklerini belirterek, fotoğraflarda gördüklerinden bambaşka güzelliklere şahit olduklarını söylediler.
Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a teşekkür eden öğrenciler, belediyenin destekleri ve ilçe halkının sıcakkanlılığı karşısında yabancılık çekmediklerini dile getirerek, kendilerini evlerinde hissettiklerini ifade etti.

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