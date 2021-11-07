Bursa'da AK Parti kadroları çığ gibi büyüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da AK Parti kadroları çığ gibi büyüyor

İHA

Bursa'da AK Parti kadroları çığ gibi büyüyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, il ve ilçe yöneticileri, Kemerçeşme Mahallesi’nde düzenlenen yeni üyelere rozet takma programında partililerle bir araya geldi.
AK Parti sevdalısı coşkulu kalabalığın karşıladığı Başkan Gürkan ve beraberindeki heyet, mahalle sakinleri ve esnafıyla da bir araya gelerek talep ve önerilerini tek tek not aldı. Mahalle meydanında düzenlenen organizasyonda partililer ve vatandaşlara seslenen Davut Gürkan, meydanda bir araya gelen AK yüreklerin oluşturduğu manzaradan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gürkan, Bursa’nın her dönemde partilerine verdiği destekle başarılarının itici güçlerinden olan Bursa halkına teşekkür etti. Gürkan, üye çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, Bursa halkının AK Parti ve teşkilatlarına olan güveni sayesinde üye çalışmalarındaki hedeflerine fazlasıyla ulaşacaklarına olan inancını dile getirdi.
Gürkan, “Bursa, her zaman davamızın ve hedeflerimizin yanında oldu ve olacaktır. İnşallah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve halkın desteği ile Türkiye'ye kattığımız kazanımları taçlandıracak hizmetlerin önündeki kapıları tamamen aralayacak olan 2023 ve sonrasındaki hedefleri önünde emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu yolda bizlere destek veren, yanımızda olan siz değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.
Programın ardından AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, il ve ilçe yöneticileri tarafından yeni üyelere rozetleri takıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk’ü doğa yürüyüşünde andılar
YEREL HABERLER Atatürk’ü doğa yürüyüşünde andılar
BTSO Akademi’de 'Web Tapu' sistemi ele alındı
YEREL HABERLER BTSO Akademi’de 'Web Tapu' sistemi ele alındı
Üniversiteliler Suuçtu'ya hayran kaldı
YEREL HABERLER Üniversiteliler Suuçtu'ya hayran kaldı
Karabağ Zaferi coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Karabağ Zaferi coşkuyla kutlandı
Dünyanın bileğini böyle bükecekler Millilerden dünya şampiyonası için nefes kesen antrenman
YEREL HABERLER Dünyanın bileğini böyle bükecekler Millilerden dünya ...
Köpek dolandırıcılığına 10 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Köpek dolandırıcılığına 10 yıl hapis istemi
Koronadan kaçanlar bu köşklerde izole oluyor Covid-19 pandemisinin izole adresi Uludağ orman köşkleri yılbaşı öncesi yoğun ilgi görüyor Yılbaşı gecesini bu köşklerde geçirmenin bedeli 3 bin 500 ile 7 bin 500 TL arasında değişiyor
YEREL HABERLER Koronadan kaçanlar bu köşklerde izole oluyor Covid-19 ...
Emin Adanur: "Önemli bir basamağın eşiğindeyiz"
YEREL HABERLER Emin Adanur: "Önemli bir basamağın eşiğindeyiz"
Nilüferli hentbolcular hazırlık maçında moral buldu
YEREL HABERLER Nilüferli hentbolcular hazırlık maçında moral buldu
DHA muhabirlerinin kurtardığı kadın Almanya'ya yerleşiyor
YEREL HABERLER DHA muhabirlerinin kurtardığı kadın Almanya'ya ...
Bursa üreten kadınlarla değerlenecek
YEREL HABERLER Bursa üreten kadınlarla değerlenecek
Kandaki düşük şeker oranı vücut dengesini olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Kandaki düşük şeker oranı vücut dengesini olumsuz ...
Sokak sokak gezip engelliler için 3 yılda 1 ton kapak topladı Topladığı kapakları sokakta sergiledi
YEREL HABERLER Sokak sokak gezip engelliler için 3 yılda 1 ton kapak ...
TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: "Z kuşağının geleceği GUHEM'de"
YEREL HABERLER TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: "Z kuşağının geleceği ...
Engelli maaşıyla geçinen Hatun teyze: “Allah benim ömrümden alsın cumhurbaşkanıma versin”
YEREL HABERLER Engelli maaşıyla geçinen Hatun teyze: “Allah benim ...
Acıbadem Bursa Hastanesi'nde organ nakline dikkat çekildi Prof. Dr. Bülent Oktay: "Pandemide organ bağışı yüzde 60 azaldı"
YEREL HABERLER Acıbadem Bursa Hastanesi'nde organ nakline dikkat çekildi Prof. ...
(Özel) Yaşlı adam, kendisine çarpan motosiklet sürücüsüne böyle sarıldı
YEREL HABERLER (Özel) Yaşlı adam, kendisine çarpan motosiklet ...
Eskiden çobanlar giyiyordu, şimdi sosyetenin gözdesi Fiyatı ucuz, giyeni soğuktan koruyor
YEREL HABERLER Eskiden çobanlar giyiyordu, şimdi sosyetenin ...
Mantardan zehirlenen kadın öldü
YEREL HABERLER Mantardan zehirlenen kadın öldü
Güvercinleri çalamayınca kümesi ateşe verdi, 50 güvercin telef oldu
YEREL HABERLER Güvercinleri çalamayınca kümesi ateşe verdi, 50 ...
Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 87-75
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 87-75
BTSO’nun girişimleri sonuç verdi, dahilde işleme izinlerinde süre uzadı
YEREL HABERLER BTSO’nun girişimleri sonuç verdi, dahilde işleme ...
Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur ameliyat oldu
YEREL HABERLER Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur ameliyat oldu
Gemlik’te silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Gemlik’te silahlı saldırı: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.