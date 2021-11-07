Bursaspor Kulübü: “Kocaelispor taraftarını kınıyoruz”

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Bursaspor Kulübü, sert bir açıklama yayımladı. Yeşilbeyazlılar, “Takımımız stadyuma girerken otobüsümüze tekme ve şişe atan Kocaelisporlu taraftarları şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig’in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor’a 21 mağlup olan Bursaspor, dönüş yolunda saldırıya uğradı. Bursaspor Kulübü, takım otobüslerine tekme ve şişe atan Kocaelispor taraftarını kınadığını açıkladı. Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

“Takımımız stadyuma girerken otobüsümüze tekme ve şişe atan Kocaelisporlu taraftarları şiddetle kınıyoruz.”

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