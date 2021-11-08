Minik öğrenciler sokak hayvanları için sokakta yürüyüp mama dağıttı

Bursa’da Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri sokak hayvanları için yürüdü.

Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi’nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Projeleri Destek Programı 20191 Çağrısı kapsamında desteklenen “Sokaktaki Dostunu Unutma” projesinin "Sokaktaki Dostlar İçin Yürüyüş" etkinliği Nilüfer ilçesinde gerçekleşti. Sokak hayvanlarına olan duyarlılığı artırmak için öğrenciler, sokaktaki dostunu unutma, bir mama bir hayat, can dostunu unutma yazılı pankartlar ve sloganlar eşliğinde yürüdü. Vatandaşlara sokak hayvanlarına vermesi için mama dağıtan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Proje Yürütücüsü Dr. Hasibe Özer “Yürüyüşümüz, çevre halkının alkışladığı, araçlardaki kişilerin klaksonlarla desteklediği, yürüyüşe eşlik eden velilerimizin duygulandığı ve öğrencilerimizin sevinçle coşkuyla içinde yer aldığı bir etkinlik oldu. Projemiz kapsamında öğrenciler 5 gün boyunca ücretsiz dağıtılan mamalarla sokak hayvanlarını besliyorlar. Bu davranışı yaygınlaştırmak için kendi okullarında başta sınıfları olmak üzere gönüllü arkadaşlarına proje kapsamında verilen mamaları ulaştırarak onların da aynı davranışı göstermeleri için liderlik ediyorlar. Sokak hayvanlarının bize gerçekten ihtiyacı olduğu unutmadan, kış aylarında sokak hayvanlarının yiyecek bulamadığı durumlarda hayatlarını kaybedebileceğini göz ardı etmeden “Sokaktaki Dostunu Unutma”, “Bir Mama Bir Hayat” fikrinin yaygınlaşması ve örnek davranışın daha fazla bireyde gösterilmesi dilekleriyle, tüm görevli öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilerin yürüyüşüne öğretmenler ve vatandaşlar da destek verdi.

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