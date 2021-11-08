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(Özel) Fen liseli öğrenciler hayali otonom araç üretmek TEKNOFEST’te Türkiye’ye beşincisi olan liseli gençler, hedef yükseltti Müfredatları fen olan genler, yerli otomobil üretmekte kararlı Genç öğrenciler, Bursalı sanayicilerden destek bekliyor

İHA

(Özel) Fen liseli öğrenciler hayali otonom araç üretmek TEKNOFEST’te Türkiye’ye beşincisi olan liseli gençler, hedef yükseltti Müfredatları fen olan genler, yerli otomobil üretmekte kararlı Genç öğrenciler, Bursalı sanayicilerden destek bekliyor

Bursa Tofaş Fen Lisesi öğrencileri, yerli otomobilin yanı sıra, insansız otonom aracı da üretmekte kararlı. TEKNOFEST’te Türkiye beşincisi olan liseli gençler, müfredatları fen olmasına rağmen, azimleriyle takdir topladı. Projelerine destek bekleyen gençler, her sponsora kapılarının açık olduğunu söyledi.
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te 'liseler arası elektrikli otomobil verimlilik yarışları'nda Türkiye’ye beşincisi olan Bursa Tofaş Fen Lisesi öğrencileri, yeni hedefleri olan insansız otonom araç üretmek için kolları sıvadı. Küçük yaşlardan bu yana hayallerini otomobillerin süslediğini ifade eden ekip lideri 12. sınıf öğrencisi Duha Keskin, “TEKNOFEST’in elektrikli otomobil projesini liselere getirmesiyle her şey değişti. Daha önceleri üniversite takımlarının yaptıkları otomobil projelerine imrenerek bakarak, keşke bizde böyle bir otomobil yapsak diyorduk. Bu zamana kadar sadece akademik anlamda bir eğitim aldığımız için, bir otomobil nasıl üretilir hiçbirimizin fikri yoktu. Fen lisesi olduğumuz için herhangi bir mesleki eğimi almıyoruz. Bu süreçte alanında uzmanlaşmış insanlarla görüşerek, nasıl bir yol izlememiz gerektiğiyle ilgili tüyolar aldık. Otomobil projesine geçen sene mayıs ayında başladık. İlk aşamamız olarak maddi destek bulmak için kolları sıvadık. Çünkü bilgisayar üzerindeki bütün tasarımlarını bitirdik. Bizim hayalimizdeki otomobili budur dedik. Teorik bilgimizin olmamasının yanı sıra, pratik bilgimizde yoktu. İlk defa otomobil yapımını deneyimledik. Sanayiye gidip gelmek bunlar bizim için çok güzel tecrübeler oldu. Bilgisayardan sonraki üretim sürecinde ise bütün her şeyi kendi el emeğimizle yaptık. Kaynağından kesimine, zımparasından modelin ortaya çıkmasına kadar tek tek uğraştık. Sadece bizim endüstriyel noktalarda destek aldık. Ortaya çıkan sonuçtan da son derece memnunuz” diye konuştu.
Bu proje döneminde herkes elinden gelenin fazlasını yaptığını belirten tasarım ekibi kaptanı olan 12. sınıf öğrencisi Nisanur Baştar, “Üretip ortaya çıkardığımız aracın bataryası 5 saatte doluyor. 5 saatlik batarya ile 130 kilometrelik yol kat edebiliyor. En fazla ise 8090 kilometrelik hıza çıkabiliyor. Şuan otonom değil, sürücü ile çalışıyor. Ancak gelecek sene bu aracı otonom yapmaktır. Bu sene aracımızda hedeflediğimiz kadar yerli parça kullanamadık. Anacak seneye hedefimiz yapabildiğimiz her parçayı kendi el emeğimizle yerli otomobile en yakın araç olarak inşa etmek olacak” dedi.
Okulda fen müfredatı uygulandığını ifade eden Okul Müdürü Süleyman Şeker, “Bu gençlerimiz otomobil konusunda teorik olarak hiçbir bilgi almadıkları halde, kendi çabalarıyla elektrikli otomobili üretmişlerdir. Tam yerli otomobil profilidir. Ben bu gençlerimizi göstermiş olduğu çabadan dolayı tebrik ediyorum. Bu gençlerimize imkan verildiği sürece, her türlü aracı üretebileceklerine inancımız sonsuzdur. Yürüme kısmından hiçbir sorun yok. Sadece kaput kısmında çok uğraş verdiler. Bu konuda Bursa’daki sanayicilerin desteğini bekliyoruz. İstanbul’da düzenlenen yarışmada teknik tasarımda 5’inci olan gençlerimiz, kaput kısmını çözmüş olsaydılar, ilk 3’e girebilirlerdi. Selçuk Bayraktar da öğrencilerin yanına gelerek araçla ilgilendi ve binip bir tur bile attı. Bizler bu durumdan çok memnun olduk” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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