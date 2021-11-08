Bu dükkâna gelenleri geyikler ve çitalar karşılıyor

Bursa’da av malzemeleri satan dükkâna gelen vatandaşları geyikler ve çitalar karşılıyor.

Haşimişcan Caddesi'nde av malzemeleri satan bir dükkânın vitrininde geyik ve çita trofesi bulunuyor. Çocuklar geyik ve çita trofeyi görünce önce gerçek sanıp şaşırıyor, sonra trofe olduğunu anlıyor. Çocukların yanı sıra yetişkinler de geyik ve çita trofesini gerçek sanıp büyük şaşkınlığa uğruyor. 30 yıldır av malzemeleri sattığını belirten dükkân sahibi Tevfik Peker, ‘‘Yıllardır vitrinimizde bu geyik ve çita trofemiz duruyor. Bu trofeleri biz Çin’den getirttik. Bu ürünler suni kumaştan yapıldı. Yetişkin vatandaşların yanı sıra, çocuklar tarafından da büyük ilgi görüyor. Çocuklar bu ürünlerin gerçek olduğunu sanıyor. Çocukların bazıları ise bu geyiğe inek, keçi ya da eşek diyor. Maalesef çocuklarımıza bu hayvanları doğru düzgün tanıtamamışız. Yani dükkâna gelip vitrini seyreden 5 çocuktan 3 tanesi bu ürünlerin geyik olup olmadığını maalesef ayırt edemiyor’’ dedi.

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