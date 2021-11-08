Bursasporlu futbolcu Nicolas Zalazar hafıza kaybı yaşadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursasporlu futbolcu Nicolas Zalazar hafıza kaybı yaşadı

İHA

Bursasporlu futbolcu Nicolas Zalazar hafıza kaybı yaşadı

Bursaspor'un Arjantinli futbolcusu Zalazar'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda yere düştüğü sırada geçici hafıza kaybı yaşadığı açıklandı.
TFF 1. Lig’in 12. haftasında oynanan KocaelisporBursaspor maçında ilginç bir olay yaşandı. Yeşilbeyazlı takımın Arjantinli futbolcusu Nicolas Zalazar, 30. dakikada kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından yere dengesiz düştü. Zalazar’ın o sırada hafıza kaybı yaşadığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtidi. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Kırmızı kart gördüğü pozisyonda kafasının üzerine düşen ve geçici hafıza kaybı yaşayan futbolcumuz Zalazar hastaneye götürülerek gerekli bütün kontrolleri yapılmıştır. Futbolcumuz taburcu edilmiş ve genel sağlık durumu iyidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursasporlu yönetici Şevket Kaydı istifa etti
YEREL HABERLER Bursasporlu yönetici Şevket Kaydı istifa etti
Pastırma sıcağında vatandaşlar çarşı ve parklara akın etti Montlarını atan Bursalılar kısa kolla sokakları doldurdu Güneşin tadını insanlar kadar köpekler ve güvercinler de çıkardı Bursalılar: "Bu mevsimde böyle sıcak hava zor bulunur"
YEREL HABERLER Pastırma sıcağında vatandaşlar çarşı ve parklara akın ...
Bu dükkâna gelenleri geyikler ve çitalar karşılıyor
YEREL HABERLER Bu dükkâna gelenleri geyikler ve çitalar karşılıyor
Demirtaş'ta altyapı atağı
YEREL HABERLER Demirtaş'ta altyapı atağı
(Özel) Fen liseli öğrenciler hayali otonom araç üretmek TEKNOFEST’te Türkiye’ye beşincisi olan liseli gençler, hedef yükseltti Müfredatları fen olan genler, yerli otomobil üretmekte kararlı Genç öğrenciler, Bursalı sanayicilerden destek bekliyor
YEREL HABERLER (Özel) Fen liseli öğrenciler hayali otonom araç ...
Minik öğrenciler sokak hayvanları için sokakta yürüyüp mama dağıttı
YEREL HABERLER Minik öğrenciler sokak hayvanları için sokakta ...
Camiye giren hırsız kovalamacayla yakalandı, üzerinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Camiye giren hırsız kovalamacayla yakalandı, ...
Bursaspor Kulübü: “Kocaelispor taraftarını kınıyoruz”
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü: “Kocaelispor taraftarını kınıyoruz”
Kafese giremeyince ateşe verdi, 50 güvencin yanarak öldü - Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Kafese giremeyince ateşe verdi, 50 güvencin yanarak ...
Kafese giremeyince ateşe verdi, 50 güvencin yanarak öldü
YEREL HABERLER Kafese giremeyince ateşe verdi, 50 güvencin yanarak ...
İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Atatürk’ü doğa yürüyüşünde andılar
YEREL HABERLER Atatürk’ü doğa yürüyüşünde andılar
Bursa'da AK Parti kadroları çığ gibi büyüyor
YEREL HABERLER Bursa'da AK Parti kadroları çığ gibi büyüyor
BTSO Akademi’de 'Web Tapu' sistemi ele alındı
YEREL HABERLER BTSO Akademi’de 'Web Tapu' sistemi ele alındı
Üniversiteliler Suuçtu'ya hayran kaldı
YEREL HABERLER Üniversiteliler Suuçtu'ya hayran kaldı
Karabağ Zaferi coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Karabağ Zaferi coşkuyla kutlandı
Dünyanın bileğini böyle bükecekler Millilerden dünya şampiyonası için nefes kesen antrenman
YEREL HABERLER Dünyanın bileğini böyle bükecekler Millilerden dünya ...
Köpek dolandırıcılığına 10 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Köpek dolandırıcılığına 10 yıl hapis istemi
Koronadan kaçanlar bu köşklerde izole oluyor Covid-19 pandemisinin izole adresi Uludağ orman köşkleri yılbaşı öncesi yoğun ilgi görüyor Yılbaşı gecesini bu köşklerde geçirmenin bedeli 3 bin 500 ile 7 bin 500 TL arasında değişiyor
YEREL HABERLER Koronadan kaçanlar bu köşklerde izole oluyor Covid-19 ...
Emin Adanur: "Önemli bir basamağın eşiğindeyiz"
YEREL HABERLER Emin Adanur: "Önemli bir basamağın eşiğindeyiz"
Nilüferli hentbolcular hazırlık maçında moral buldu
YEREL HABERLER Nilüferli hentbolcular hazırlık maçında moral buldu
DHA muhabirlerinin kurtardığı kadın Almanya'ya yerleşiyor
YEREL HABERLER DHA muhabirlerinin kurtardığı kadın Almanya'ya ...
Bursa üreten kadınlarla değerlenecek
YEREL HABERLER Bursa üreten kadınlarla değerlenecek
Kandaki düşük şeker oranı vücut dengesini olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Kandaki düşük şeker oranı vücut dengesini olumsuz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.