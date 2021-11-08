Saha personeline teknik eğitim

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dâiresi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü, hizmet birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda, ulaşım, altyapı konularında mesai kavramı olmaksızın hareket eden Büyükşehir Belediyesi’nin, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dâiresi Başkanlığı bünyesinde ağır iş makinaları kullanan ilgili personele, hizmetlerini hızlı ve kesintisiz yapabilmeleri maksadıyla “CAT caterpillar iş makineleri hidrolik ve elektrik sistemlerinin bakım ve onarımı” konulu eğitim verildi.

Makine ve Güç Sistemleri eğitim uzmanı Burak Abuhan ve Hüseyin Aydoğdu tarafından dört gün süresince gerçekleştirilen eğitim Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Demirtaş atölyelerinde yapıldı. Seminer salonunda teorik anlatımla başlayan eğitim ağır iş makinaları garajlarında pratik uygulamalarla pekiştirildi.

Genel olarak 140M greyder eğitimi üzerinde durularak, hidrolik komponentler, sistemler, pompalar ve hidrolik şema okuma, 140M greyder operator kabini ve messenger modülünün tanıtılması, fonksiyon ve testlerin yapılması, 140M greyder güç aktarma sistemi komponentlerinin tanıtılması, lokasyonunun gösterilmesi ve ilgili testlerin yapılması, 140M greyder hidrolik ve direksiyon sistemi komponentlerinin tanıtılması, lokasyonunun gösterilmesi ve ilgili testlerin yapılması, 140M greyder fan ve fren sistemi komponentlerinin tanıtılması ve ilgili testlerin yapılması konularından bahsedildi.

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