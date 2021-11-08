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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7. yüzyıl el yazmaları Bursa’da konuşuldu

İHA

7. yüzyıl el yazmaları Bursa’da konuşuldu

İslâm dünyasının her yerinden ilim adamlarının iştirâkiyle İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Hicri 7. Yüzyıl El Yazmaları: İlimler ve Alimler Sempozyumu’nun kapanış programı, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bursa’da yapıldı.
İstanbul Sultanahmet Vakfı Yazma Eser Araştırmaları Merkezi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Lübnan Trablus Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği ‘Hicri 7. Yüzyıl El Yazmaları: İlimler ve Alimler Sempozyumu’nun kapanış programı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. İlk 2 günü İstanbul Sultanahmet Medresesi’nde, son 2 günü de Bursa Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesi’nde olmak üzere toplam 4 gün süren sempozyuma, dünyanın dört bir tarafından gelen birçok ilim adamı katıldı.
Sempozyumun kapanış programında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bütün zamanların en güzel şehri Bursa’da ilim adamlarını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Önemli bir sempozyumun Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’da yapılmasının anlamlı olduğunu belirten Başkan Aktaş, Fatih Sultan Mehmet Han’ın babası İkinci Murad’ın bulunduğu ve aynı zamanda hüzün kabri olan Muradiye Külliyesi’nde alimleri ağırlamanın onur verici olduğunu ifade etti. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Aktaş, “Bizler çağ açıp çağ kapatan, ilmiyle dünyanın dört bir tarafına esenlik, huzur ve medeniyet götüren bir neslin mirasçılarıyız. Tarihimizle ve ecdadımızla ne kadar övünsek azdır. Bunu sadece övünmeyle bırakmamak lazım. Özellikle İslam kültür ve medeniyetinin daha çok hedef alındığı bu dönemde daha çok çalışmalı ve daha çok üretmeliyiz. O dönemde yaşamış birçok alimin eserleri bizlere yol göstermektedir” dedi.
Bu tür organizasyonlar için Bursa’nın çok zengin bir altyapısı olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, Topkapı Sarayı yok iken Bursa’da Bey Sarayı bulunduğunu ve tekrar ayağa kaldırılması için çalıştıklarını dile getirdi. Tarihi Hanlar Bölgesinin de canlandırıldığını vurgulayan Başkan Aktaş, “İçerisinde bulunan Koza Han’dan elde edilen gelirlerle İstanbul’daki bazı medrese ve camilerin iaşeleri karşılanmıştır. Bu şehirde önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu tür organizasyonlara bundan sonra da ev sahipliği yapmaktan keyif alacağız. Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesi’nde çok değerli eserler sergileniyor. Yakın zamanda yeni koleksiyonlarla zenginleşeceğinin de müjdesini vermek isterim” diye konuştu.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Üniversite bünyesinde 7 binden fazla İslam coğrafyasından gelen öğrenci bulunduğunu anlatan Kılavuz, bu tür organizasyonlara devam edeceklerini söyledi.
İstanbul Sultanahmet Vakfı Başkanı İsmail Hakkı Tavman, 4 gün süren sempozyumun 2 gününün Bursa’da Muradiye Külliyesi içerisinde yapılmasının çok anlamlı olduğunu belirterek katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.
Programın sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a desteklerin ötürü plaket takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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