Karacabey’e Kültür Merkezi yapılıyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ile birlikte, ilçede planlanan yatırımları konuşmak üzere bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede, özellikle ihaleye çıkan Kültür Merkezi ile taşınması planlanan yeni itfaiye binası üzerine istişarelerde bulunuldu.

Başkan Ali Özkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ile birlikte ilçede planlanan yatırımları konuşmak üzere bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede, özellikle ihaleye çıkan Kültür Merkezi ile taşınması planlanan yeni itfaiye binası üzerine istişarelerde bulunuldu. İlk olarak Başkan Ali Özkan ile makamında bir araya gelen Genel Sekreter Akhan, burada projeler üzerine çeşitli konuları görüştü.

Buradaki görüşmenin ardından, Atatürk Kültür Parkı içerisinde geçtiğimiz yıl inşaatına başlanan ancak firmanın ihaleden çekilmesi ile yeniden ihaleye çıkılan Kültür Merkezi yerinde incelendi. Akhan ve Özkan daha sonra, itfaiye merkezinin taşınması düşünülen yeni yeri sahada inceledi.

Ali Özkan, ziyaretin oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ilçemizde gerçekleştireceği yeni yatırımları da görüşme imkanı bulduk. Şu an önümüzde Kültür Merkezi ve itfaiye binası var” dedi.

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