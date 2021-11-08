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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırımlılar asfalt katılım payı ödemeyecek

İHA

Yıldırımlılar asfalt katılım payı ödemeyecek

Katı atık bedeli toplamayan Yıldırım Belediyesi, asfalt katılım payını da almayarak vatandaşa büyük kolaylık sağladı.
Yıldırım Belediyesi, bir yandan ilçeyi geleceğe taşıyacak önemli hamleleri hayata geçirirken, bir yandan da Yıldırımlıları ekonomik anlamda rahatlatacak adımlar atıyor. Daha önce aldığı karar ile katı atık bedellerini vatandaşa yansıtmayan Yıldırım Belediyesi, 2019’da başlattığı ‘asfalt katılım payı alınmaması’ kararını da 2024’e kadar uzattı. Yıldırım Belediyesi kasım ayı meclis toplantısında alınan kararın hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırımlılara hizmete talip olduğumuzda verdiğimiz ilk söz şehri birlikte yönetmekti. Göreve geldiğimizde vatandaşlarımızın talep, öneri ve şikâyetlerini dinledik. Hemşehrilerimizin temel beklentisinin ulaşım yatırımları olduğunu tespit ettik. Buna göre bir yol haritası çıkardık ve Yıldırım’da ulaşım seferberliği başlattık. Şuan kadar 130 bin ton asfalt dökümü gerçekleştirdik, mevcut yolları bakım ve onarımını yapıp, çok sayıda da yeni imar yolunu ilçemize kazandırdık” ifadelerini kullandı.
Asfalt dökümünün mâliyetli bir iş olduğunu hatırlatan Başkan Oktay Yılmaz, “Belediye olarak bir taraftan hizmet üretirken bir taraftan da tasarruf tedbirleri uyguluyoruz. Yıldırım, Bursa’da asfalt tesisine sahip olan tek belediyedir. Kendi asfaltımızı üreterek bütçe üstündeki yükü azaltıyor ve önemli oranda tasarruf sağlıyoruz. Ürettiğimiz asfaltın ihtiyaç fazlasını da başka belediyelere satarak gelir elde ediyoruz. Bizim buradan elde ettiğimiz gelir de, hizmet olarak Yıldırımlılara dönüyor. Hemşehrilerimize daha fazla hizmet edilebilmek için sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında belediyemize bir de 100 milyon ton kapasiteye sahip taş ocağı kazandırdık. Artık asfalt üretiminde kullandığımız hammaddeleri de bu taş ocağından kendimiz elde edeceğiz. Böylece asfalt üretim mâliyetimizi daha da aşağı çekmiş olacağız” diye konuştu.
Göreve geldikleri 2019’dan bu yana uyguladıkları mâlî disiplin ve tasarruf tedbirlerinin meyvelerini toplamaya başladıklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Hamdolsun gayretlerimizin neticesini alıyoruz. Belediyemizin mali durumunun güçlenmesi ile birlikte hemşehrilerimize de ekonomik açıdan daha fazla destek sunabilecek duruma geldik. Biliyorsunuz biz Yıldırımlı vatandaşlarımızdan katı atık bedeli almıyoruz. Yıllık 40 milyon TL’ye tekabül eden katı atık masrafını bütçeden karşılıyoruz. Yine 2019, 2020 ve 2021 yıllarında vatandaşlarımızdan asfalt katılım payı ücretlerini almamıştık. Şimdi bu süreyi 2024 yılına kadar uzattık. Böylece görev süremiz boyunca yapılan asfalt hizmetiyle ilgili hemşehrilerimizden hiçbir bedel alınmamış olacak. İnşallah bu uygulama ile vatandaşlarımızın aile bütçelerine de bir katkı sağlamış olacağız. Ben aldığımız bu kararın tüm Yıldırım’a ve Yıldırımlılara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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