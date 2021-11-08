Evin önünde asılı kadın çamaşırlarını çalan şüpheli kamerada



Abdulselam UĞUR/ BURSA(DHA)BURSA'da, bir evin önüne asılı kadın iç çamaşırını çalan şüpheli güvenlik kamerası tarafından görüntülendi..

Yıldırım ilçesinin Arabayatağı Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında oturan aile, kurutmak için pencerelerinin önüne çamaşır astı. Sokaktan geçerken asılı çamaşırlara bir süre çevreyi kontrol ederek yaklaşan şüpheli, bunların arasında bulunan kadın iç çamaşırlarını alarak uzaklaştı. Hırsızlığı çamaşırlarını toplamaya gelen T.Y. fark etti. Topladıkları arasında çamaşırlarını bulamayan genç kız, güvenlik kameralarından çalındığını gördü. Polis merkezine giderek şikayetçi olan T.Y, görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.

Kameral görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi arama çalışmalarını başlattı.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Yıldırım Abdulselam UUĞUR

2021-11-08 13:17:14



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