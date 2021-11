Bursaspor Kulübü: “Çeşitli engellerle karşılaşmaya başladık”

Bursaspor Kulübü, hakem hatalarından duydukları rahatsızlıklar ve genel tablo ile ilgili bir açıklama yayımladı. Yeşilbeyazlılardan yapılan bildiride, Bursaspor’un hakkının yenmemesi için mücadele edileceğinin altı çizildi.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Değerli Büyük Bursaspor Camiası; Sizlerin oyları ve teveccühleri ile 5 Haziran 2021 tarihinde seçilerek göreve geldik. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren seçim öncesi sizlere verdiğimiz sözleri gerçekleştirmek için emek ve çaba sarf ettik. Şehirde birçok insanın açılamaz dediği transfer tahtasını açtık. Bu tüm Spor Camiası tarafından bilinmektedir. Transfer tahtamızın açılmasıyla beraber gelmesi muhtemel olan 9 ve 3 olmak üzere, toplam 12 puan silme cezası ortadan kalkmış oldu. Altyapılar dahil olmak üzere alınamaz denilen lisanslarımızı aldık. Ardından yeni stadyumumuzun açıldığı tarih olan 2015 yılından beri satılamayan isim hakkını sattık ve stadımız uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya başladı. Kulübümüzün kurumlara olan yıllarca ödenmeyen geçmiş dönem bakiyelerini kapattık. Personel ve işletme giderleri zamanında artık ödeniyor. (maaş, faturalar vs) Bunlar bizim Büyük Bursaspor Camiamıza verdiğimiz sözlerdi ve bunların hepsini tuttuk. Hasılı kulübün elektrik suyunun kesildiği, futbolcularının maaş alamadığı için bildiri yayınladığı dönemlerden; Tüm Türkiye tarafından tekrar takip edilen bir marka haline geldik. En küçüğünden en büyüğüne herkes Bursaspor’u takip ediyor.”



“Çeşitli engellerle karşılaşmaya başladık”

Açıklama şu şekilde devam etti: “Tabii ki hatalarımız da oldu. Tecrübesizlik, heyecan ve çok fazla çalışmanın getirdiği bir takım hatalar da yaptık. Ama bunların hiç birisi Bursaspor’un markasına ve geleceğine zarar verici yanlışlar olmadı. Sportif başarı noktasında rahmetli İbrahim Yazıcı’nın dediği gibi “Ben tabelaya bakarım” cümlesinin karşılığını maalesef birkaç hafta öncesine kadar gerçekleştiremedik. Bundan dolayı camiamızda kırgınlıklar, küskünlükler de oluştu. Fakat Ankaragücü maçından sonra bu durumu düzelttik. Geçtiğimiz beş resmi maçın dördünü kazandık. Süper Lig hedefimize olan inancımız çok daha fazla arttı. Tabelaya baktığımızda da işlerin yoluna girdiğini gördüğümüz bir dönemde maalesef çeşitli engellerle karşılaşmaya başladık. Türk futbolunun yıllardır uğraştığı, federasyon yetkililerinin bunu düzeltmek için çaba gösterdiği ama ne yazık ki düzeltilmesi noktasında hala problemlerin devam ettiği, ‘Türk sporunun dokunulmazlar’ olan bazı art niyetli hakemler tarafından engellendik. Hiçbir bahane ve sebebin altına sığınmak gibi bir niyetimiz yok. Bunu da daha önceki yenilgilerimizde herhangi bir hakemi suçlamadan sorumluluğu kendi üzerimize alarak gösterdik. Ancak son maç ile alakalı ortada bariz bir şekilde organize bir kötülük olduğunu da gördük. Ve bu kötülüklere karşı yalnız olmadığımızı göstermek istiyoruz.”

“Şehrin dinamiklerini de yanımızda görmek istiyoruz”

Kulüpten yapılan açıklamanın son bölümünde ise, “Siz değerli Büyük Bursaspor camiasının her bir ferdine sesleniyoruz; 2010 yılından sonra Anadolu’nun en büyük devrimini gerçekleştiren kulübümüzü yalnız bırakmayın. Tüm Türkiye’nin gözü önünde yaşanan olaylardan sonra gerekli tepki kulübümüz ve camiamız tarafından verilmiştir. Ancak bu haklı tepkimizde şehrin dinamiklerini de yanımızda görmek istiyoruz. İstediğimiz tek şey Bursa’nın en büyük değeri olan Bursaspor’un hakkının yenmemesi. Bizler Bursaspor’un hakkını her kulvarda korumak için savaşırken sizleri bu süreçte yanımızda görmek istiyoruz. Unutulmamalıdır ki Bursaspor Bursa’da yaşayan 4 milyon hemşehrimizin ortak değeridir” ifadelerini yer verildi.

