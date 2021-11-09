Doğa Sporları Akademisinde oryantiring eğitimi

Zor şartlarda hayatta kalma yöntemleri bilen fertler yetiştiren Osmangazi Doğa Sporları Akademisi, son olarak Kirazlıyayla’da oryantiring eğitimi gerçekleştirdi.

Osmangazi Doğa Sporları Akademisi bünyesinde bulunan 15 öğrenci, Millî Takım Antrenörü Emine Öztürk eşliğinde oryantiring eğitimi aldı. Uludağ Kirazlıyayla bölgesinde gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere soyut düşünme, yön bulma, problem çözme gibi oryantiringin temel konuları anlatıldı. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmaların da yapıldığı eğitim sonunda öğrenciler velileriyle birlikte doğa yürüyüşüne katıldı.

Toplam 4 kilometrelik parkuru başarıyla tamamlayan öğrencilerin kısa zamanda ilerlediğini söyleyen Oryantiring Milli Takım Antrenörü Emine Öztürk, “Gerçekten bizim için çok verimli bir eğitim oldu. Öğrencilerimiz uygulamalı eğitimler sayesinde haritasız yön bulabilmeyi öğrendi. Bizler, tüm vatandaşlarımızın doğada yaşamı hobi haline getirmesini istiyoruz. Bu konuda, Osmangazi Doğa Sporları Akademisi öğrencilere ciddi anlamda yol gösteriyor” dedi.

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