Kardeş şehir Manyas’tan Nilüfer’e ziyaret

Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer’in kardeş kenti Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin ve beraberindeki heyeti ağırladı. İki belediye başkanının çalışmalarını değerlendirdiği ziyarette, projeler ve hedefler de dile getirildi. Manyas’ın verimli topraklara ve güçlü yer altı su kaynağına sahip olduğunu belirten Başkan Barcin, sosyal donatı alanlarını geliştirmek istediklerini ifade etti. Manyas’ın kalabalık öğrenci nüfusuna da sahip olduğunu kaydeden Barcin, 30 dönümlük bir arazide çalışma yapacaklarını belirtti.

Kardeş kentler arasındaki ilişkileri önemsediklerini ifade eden Başkan Turgay Erdem, çalışmalarla ilgili her zaman görüş alışverişinde bulunmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi. Manyas’ı yakından bildiklerini ve takip ettiklerini söyleyen Turgay Erdem, yapılacak çalışmalara da destek vermekten mutluluk duyacaklarını dile getirdi.

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