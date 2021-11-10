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Geçimini 45 yıldır resim yaparak sağlıyor Yaptığı yağlı boya tablolar büyük ilgi görüyor

İHA

Geçimini 45 yıldır resim yaparak sağlıyor Yaptığı yağlı boya tablolar büyük ilgi görüyor

Bursalı ressam, geçimini 45 yıldır yağlı boya tablo yapıp satarak sağlıyor.
Ressam Yaşar Büyük, tam bir resim tutkunu. 15 yaşından itibaren resim yapmaya başlayan Büyük, yaptığı yağlı boya tablolar çok beğenilince bu işe yöneldi. Büyük, yaptığı yağlı boya tabloları açtığı sergilerde satmaya başladı. Resimleri büyük ilgi görünce sipariş üzerine de resimler yapmaya başladı. Çok sayıda yağlı boya talebi alan ressam, resim yapıp satarak 45 yıldır geçimini sağlıyor. Ressamın tabloları 500 liradan başlıyor, 10 bin liraya kadar çıkıyor. Yaşar Büyük, Bursa'da Irgandı Köprüsünde açtığı resim sergisinde ilk gün tablolarını satmayı başardı. Büyük, 21 gün açık kalacak sergide tablolarının hepsini satmayı planlıyor.
Bu işe gönül verdiğini ifade eden ressam Yaşar Büyük, "Resim yapmak benim için büyük tutku. Bu işi 45 yıldır yapıyorum. Yaptığım yağlı boya tablolar çok beğeniliyor. Yaptığım resimleri açtığım sergilerde satışa çıkarıyorum. Burada satarak geçimimi sağlıyorum. 45 yıldır resim yapıp satarak geçimimi sağlıyorum. Bu zamana kadar başka iş yapmadım. Sadece bu işle geçimimi sağladım. Tablolarımın fiyatları 500 liradan başlıyor 10 bin liraya kadar çıkıyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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