Elektrik direğinde Ata'ya saygı duruşu

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Semih ŞAHİNİsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde, saat 09.05'te hayat durdu. Aydınlatma direğinde çalışan elektrik işçisi de emniyet kemerine bağlı haldeyken saygı duruşunda bulundu.

Kentte Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen törende, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saat 09.05´te sirenler çalarken, yolda yürüyenler ile araçlarından inen sürücüler, saygı duruşuna geçti. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (UEDAŞ) görevli işçi ise Osmangazi ilçesi Çekirge Meydanı'ndaki aydınlatma direğinde çalışırken, saat 09.05'te emniyet kemerine bağlı haldeyken saygı duruşunda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı EYMEN

2021-11-10 10:34:46



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