Öğrenciler Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı Öğrencilerin 09:05'te trafiğe kapattığı yol havadan görüntülendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’da lise öğrencileri 09:05’te Bursa İzmir yolunu trafiğe kapatarak saygı duruşunda bulundu.

Nilüfer ilçesi Ataevler metro istasyonu mevkiinde bir araya gelen bir grup öğrenci saat 09:05’te Bursa İzmir yoluna çıkarak yolu trafiğe kapatarak saygı duruşunda bulundu. Yanlarında getirdikleri meşaleleri yakan öğrenciler bir dakikalık saygı duruşunun ardından yolu trafiğe açtı. Araç sürücüleri de araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunan öğrenciler yolu trafiğe açarak okullarına geri döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.