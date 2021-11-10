Nilüfer Kadın Korosu’ndan Başkan Erdem’e ziyaret

Nilüfer Kadın Korosu Şefi Dr. Aysel Gürel ve koro üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinde de destek kampanyaları kapsamında düzenlediği konserlerle örnek olan Nilüfer Kadın Korosu’nu makamında ağırladı. Şef Dr. Aysel Gürel ve koro üyelerinin yer aldığı ziyaret, samimi bir ortamda gerçekleşti. Nilüfer’in adını Türkiye’de ve dünyada başarıyla duyurduklarını belirten Nilüfer Kadın Korosu Şefi Dr. Aysel Gürel, “16 yıldır gönlümüzü vererek bu işi yapıyoruz. Artık sahnelere sığmıyoruz. Ekibimiz çok güzel. Biz bir aileyiz. Nilüfer’de olmaktan çok mutluyuz” dedi.

Gelecekteki projeleri hakkında Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e bilgiler veren Gürel, koro üyelerinin iştirâkiyle 20 kişilik bir bando korosu oluşturacaklarını ifade etti ve bu konuda Başkan Turgay Erdem’den destek istedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Nilüfer Kadın Korosu’nu başarılı çalışmalarından dolayı kutladı. Nilüfer Kadın Korosu’nun bütün kadınlara örnek olduğunu belirten Başkan Erdem, gelen talebi de değerlendireceklerini kaydederek, koroya çalışmalarında başarılar diledi.

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