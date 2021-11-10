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Bursa’nın hafızası yâd edildi Bursalı divan şairi ve tezkire yazarı İsmail Beliğ sempozyumla anıldı Dündar: “50 yıl öncesinin makalesini okumakta zorlanıyoruz” Kemikli: “İsmail Beliğ’in bir mezar taşının dahi olmaması çok üzücü”

İHA

Bursa’nın hafızası yâd edildi Bursalı divan şairi ve tezkire yazarı İsmail Beliğ sempozyumla anıldı Dündar: “50 yıl öncesinin makalesini okumakta zorlanıyoruz” Kemikli: “İsmail Beliğ’in bir mezar taşının dahi olmaması çok üzücü”

Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle ‘Bursa’nın Hafızası İsmail Beliğ Sempozyumu’ düzenlendi.
Bursa’nın yetiştirdiği ünlü divan şairi ve yazarlarından biri olan İsmail Beliğ, Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle yâd edildi. Kendi adıyla anılan şairler tezkiresi ve vefeyatnâme türündeki eseriyle de tanınan İsmail Beliğ adına düzenlenen sempozyum, iki gün sürdü. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde gerçekleştirilen sempozyumun açılış paneline Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Süleyman Çelik, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Başkan Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak birçok alanda yatırım ve hizmet yaptıklarını ancak kültürel mirasa sahip çıkma çalışmalarına ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Başkan Dündar, “Yatırım, temizlik, kentsel dönüşüm, eğitim spor gibi birçok alanda çalışmalar yapıyoruz. Ancak kültürel alanda yaptığımız etkinlikler tüm bu çalışmaların önünde yer alır. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin bir kültür merkezi olarak da faaliyet göstermesi, birçok panel, sempozyum ve sergi gibi etkinliklerin düzenlenmesine de katkı sağladı. 2021 yılı içerisinde düzenlediğimiz panel ve sempozyumları kitap haline getirdik ve basıp yayınladık. Gençlerimizin ve gelecek nesillerin okuması adına ciddi eserler ortaya çıktı. Bu kitaplardan biri olan Mehmed Şemseddin Efendi’nin kitabını okuyamayanlar oluyor. Bizler 7080 yıl öncesinin Türkçesini okuyamamayı, okuyup anlamamayı ortaya çıkarıyorsak, bu bile başarıdır. 50 yıl öncesinin bir makalesini okumakta zorlanıyoruz. Son 10 yılın Türkçesi dahi ciddi bir değişime uğradı. Kullandığımız kelimeler azaldı. Cümlelerin büyük bir kısmı kuralsız. Bizler sempozyumlar düzenleyip, kitaplar basıyorsak bu eğitim ve kültürümüze büyük bir katkıdır” dedi.
Göreve geldiği 2009 yılından itibaren Uludağ Üniversitesi ile çalışmayı önemsediklerini ifade eden Başkan Dündar, “Bunu yaparken üniversiteyi kampüsün dışına çıkardık. Üniversitenin birçok fakültesi ile işbirliğinde çalışmalar yürütüyoruz. Kayhan Mahallesi’nde yer alan sivil mimarlık örneği yapı olan Şadırvanlı Han’ı restore ederek Uludağ Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı öğrencilerin faydalandığı bir kültür merkezine dönüştürdük. Bugün de Uludağ Üniversitesi işbirliğinde düzenlediğimiz ‘Bursa’nın Hafızası İsmail Beliğ’ sempozyumu ile Bursa’nın yetiştirdiği en ünlü divan şairi ve yazarlarından biri olan İsmail Beliğ’i rahmetle anıyoruz” diye konuştu.
“Bursa, tarihi yaşayan değil yazan şehirdir”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik de, tarihe yön veren bir kent olan Bursa’nın zengin bir tarihi bulunduğunu dile getirerek,
“Devletler kuran, birbirinden değerli devlet, sanat ve bilim adamları yetiştiren, tarihteki birçok olaya ev sahipliği yaparak tarihi yaşayan değil yazan şehirdir Bursa. Dolayısıyla bu şehirde yetişen çok önemli şahsiyetler bulunmaktadır. Bursa’nın hafızası olarak anılan İsmail Beliğ de onlardan biridir. İsmail Beliğ, 1729 yılında vefat ettiğinde arkasında birçok eser bırakmıştır. Dinî, mahallî ve özellikle biyografik eserleriyle devrinin güzide bir şahsiyeti olan İsmail Beliğ’i rahmetle yâd ediyoruz. Bursa'mızın değerlerinin gün yüzüne çıkarılmasına katkı sunması açısından önemli bir organizasyon olan bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
BUÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya ise konuşmasında şunları söyledi: “Osmanlı’nın dibacesi olan Bursa’mızda yaşamış olan güzide şahsiyetler, şehrimize önemli eserler kazandırmışlardır. Bize düşen böyle güzide programlarla onları tekrar hatırlatmaktır. İsmail Beliğ, unutmamamız gereken alimleri, sanatkarları ve fazilet erbabını yazdığı eserler ile bizlere aktaran güzide bir edib ve alim kişidir. İlim ve sanat dünyasını besleyen birçok eseri bizlere bırakmıştır. Sadece eserleri ile değil imamlık, müfettiş katipliği ve imaret şeyhliği gibi yaptığı vazifeler ile de şehrin dini, kültürel ve sosyal yaşantısına faydalar sağlamıştır. İsmail Beliğ sempozyumunu düzenlememizde katkılar sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a şahsım ve fakültem adına teşekkürlerimi sunuyorum.”
“Mezar taşının dahi olmaması çok üzücü”
Sempozyumun oturum başkanı Prof. Dr. Bilal Kemikli ise, İsmail Beliğ’in Bursa’nın tarihini ortaya koyan kişi olduğunu söyledi. Bursa’ya önemli katkıları olan İsmail Beliğ’in bir mezarının olmamasının çok üzücü olduğunu ifade eden Kemikli, “Çatalfırın civarındaki Yeniyer Mezarlığı’na defnedilen İsmail Beliğ’in bugün mezarlığın tamamen kaldırılmış olması sebebiyle kabri bilinmediği gibi mezar taşı da bulunamamıştır. Maalesef şehirleri yeniden planlarken tarihi yapıya ve dokuya uygun bir şekilde yapamadık. Özellikle 40’lı yıllarda şehirlerin hafızasını yok edecek bir plânlama gerçekleşti. Bundan en çok etkilenen şehirlerin başında ise Bursa geliyor. Bursa’nın tarihine ve kültürüne büyük hizmetler sunan İsmail Beliğ’in maalesef bir mezarı dahi yok. Bu sempozyumu yapma gerekçelerimizden biri de bu. İsmail Beliğ’in eskiden mezarının olduğu noktaya bir mezar taşı koyalım. Üzerine de Bursa’nın hafızası İsmail Beliğ yazalım. Gençlerimiz, İsmail Beliğ’in neler yaptığını, hangi görevlerde bulunduğunu hangi eserleri yazdığını bilsinler. Bir Fatiha okusunlar. Bu sempozyumu yapmaktaki gayelerimizden biri de buydu” diye konuştu.
Sempozyumda konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Mustafa Kara, Doç. Dr. Murat Yurtsever ve Prof. Dr. Mefail Hızlı, İsmail Beliğ’in hayatını ve eserlerini anlattı.
Sempozyum sonunda Prof. Dr. Bilal Kemikli ve Prof. Dr. Mustafa Kara, yıl sonunda emekli olacak olan İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Murat Yurtsever’e plaket takdim etti.

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