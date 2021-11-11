BUSKİ’den üniversitelilere indirimli su için dijital kolaylık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUSKİ’den üniversitelilere indirimli su için dijital kolaylık

İHA

BUSKİ’den üniversitelilere indirimli su için dijital kolaylık

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararla birlikte Bursa’da okuyan üniversite öğrencilerine yüzde 50 indirimle su tarifesi uygulamaya başlayan BUSKİ, kuruma bu yönde yapılan başvuruların edevlet üzerinden ve www.buski.gov.tr adresinden gerçekleştirilebileceğini açıkladı.
Üniversite öğrencilerine ekonomik destek sağlamak maksadıyla Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kararı alınan ve BUSKİ tarafından uygulanmaya başlanan yüzde 50 indirimli su tarifesi için başvurulara dijital çözüm kolaylığı da eklendi. Tarifeden yararlanmak isteyen öğrenciler, üniversitede eğitim gördüklerini ve abonelik talebinde bulunan evde kiracı olarak ikamet ettiklerini belgelemeleri kaydıyla, indirimli fatura başvurularını BUSKİ'ye gelmeden de www.buski.gov.tr internet sitesi üzerinden ebuski bağlantısına tıklayarak kolay ve hızlı bir şekilde yapabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kültür Park’ta dönüşüm zamanı
YEREL HABERLER Kültür Park’ta dönüşüm zamanı
Bursaspor'da şok iddialar: "Yüz milyonlarca Euro çalındı" Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur: "Bu kulüpten yüz milyonlarca Euro çalındı”
YEREL HABERLER Bursaspor'da şok iddialar: "Yüz milyonlarca Euro ...
Kuyumcu soygununda sahte altınları bile götürdü Bursa'da silahlı kuyumcu soygunu Eli silahlı maskeli soyguncu kuyumcudan 100 bin liralık altın çaldı
YEREL HABERLER Kuyumcu soygununda sahte altınları bile ...
Cezaevi önünde kameraya da yansıyan cinayete çifte müebbet kararı.. Cezaevi önünde kurşuna dizerken görüntülenmişlerdi Beraat isteyip müebbet yediler Bursa'da cezaevi önündeki cinayetle ilgili davada 2 sanığa müebbet hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Cezaevi önünde kameraya da yansıyan cinayete çifte müebbet kararı. ...
Şifalı Osmanlı salebi üşüyenlerin içini ısıtıyor Uludağ'a kar yağdı, seyyar salepçiler sokakları arşınlamaya başladı Bakır kazanda sütle pirişilen Osmanlı salebi, üzerine tarçın, zencefil, ceviz ve badem dökülerek servis ediliyor
YEREL HABERLER Şifalı Osmanlı salebi üşüyenlerin içini ...
Bursa'da 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Bursa'da 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi ...
Gemlik’te korkutan yangın: Bina sakinleri canlarını zor kurtardı, 1 kişi zehirlendi
YEREL HABERLER Gemlik’te korkutan yangın: Bina sakinleri canlarını ...
Kamyon dorseleri cayır cayır yandı
YEREL HABERLER Kamyon dorseleri cayır cayır yandı
TOFAŞ - SIG Strasbourg: 85-75
YEREL HABERLER TOFAŞ - SIG Strasbourg: 85-75
İnegöl'de, park halindeki iki kamyonun dorsesi alev alev yandı
YEREL HABERLER İnegöl'de, park halindeki iki kamyonun dorsesi alev ...
Bursaspor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı
Cezaevi önündeki cinayet davasında karar çıktı
YEREL HABERLER Cezaevi önündeki cinayet davasında karar çıktı
Yalovalı dağcılar, M. Kemalpaşa’nın tabiatına hayran kaldı
YEREL HABERLER Yalovalı dağcılar, M. Kemalpaşa’nın tabiatına hayran ...
Bursalılara don ikazı
YEREL HABERLER Bursalılara don ikazı
Oğluna hırsızlık yaptıran kadın kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Oğluna hırsızlık yaptıran kadın kameraya yakalandı
Osmangazi’den 2 bin pulluk dev sergi
YEREL HABERLER Osmangazi’den 2 bin pulluk dev sergi
Yerdeki içi para dolu çantayı yanındaki çocuğa aldırıp, uzaklaştı
YEREL HABERLER Yerdeki içi para dolu çantayı yanındaki çocuğa ...
Karacabey’de altyapı çalışmaları tam gaz
YEREL HABERLER Karacabey’de altyapı çalışmaları tam gaz
Esenköy Mahalle Konağı yenilendi
YEREL HABERLER Esenköy Mahalle Konağı yenilendi
İTSO’dan üyelerine dış ticaret yönetimi eğitimi
YEREL HABERLER İTSO’dan üyelerine dış ticaret yönetimi eğitimi
Yeşil Bursa’ya Osmangazi katkısı
YEREL HABERLER Yeşil Bursa’ya Osmangazi katkısı
Başkan Tanır’ın sahiplendiği kedi, Kestel Belediyesinin neşesi oldu Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, sokakta bulunan yavru kediyi sahiplendi
YEREL HABERLER Başkan Tanır’ın sahiplendiği kedi, Kestel ...
400 milyonluk eğitim yatırımı müjdesinin 50 milyonluk ilk ödeneği Bursa’ya aktarıldı Gürkan: “Bakanımızın müjdesinin hemen ardından kolları sıvadık” “Bursa’nın 2021 eğitim yatırımları yüzde 100 arttırıldı”
YEREL HABERLER 400 milyonluk eğitim yatırımı müjdesinin 50 milyonluk ...
Bursaspor ile Galatasaray hazırlık maçında karşılaşacak
YEREL HABERLER Bursaspor ile Galatasaray hazırlık maçında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.