Bursa'da silahlı kuyumcu soygunu



Derya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da, kuyumcuya giren maskeli kişi, iş yeri sahibi Faruk K.´yi silahla tehdit edip, yaklaşık 90 bin liralık altını alarak kaçtı. Faruk K.´nin soyguncuya verdiği 300 gram altının 150 gramının imitasyon olduğu belirtildi.

Olay, saat 09.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi´nde meydana geldi. Faruk K., iş yerini açıp altınları vitrine yerleştirdiği sırada, maskeli bir kişi içeri girdi. Şüpheli, belinden silah çıkararak Faruk K.´ye elindeki çantayı uzatıp, `Altınları buna koy´ dedi. Paniğe kapılan Faruk K., soyguncunun verdiği çantaya altınları doldurdu. Maskeli ve silahlı soyguncu çantayı aldıktan sonra iş yerinden çıkıp yaya olarak kaçarken altınların bir kısmını yolda düşürdü.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

YARISI İMİTASYON

Bu arada, Faruk K.´nin soyguncuya 300 gram altın verdiği, bunun 150 gramının imitasyon olduğu bildirildi. Şüphelinin gaspettiği 150 gram altının piyasa değerinin 90 bin lira olduğu ifade edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN

2021-11-11 12:06:37



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