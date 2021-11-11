Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (1)

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BURSA (DHA)BURSA'nın Merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde, bir tekstil fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede önlem aldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. FOTOĞRAF

DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Derya Evren-Mehmet İNAN

2021-11-11 12:44:55



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