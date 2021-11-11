Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (2)

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SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi Koşuyolu Sokak'ta bulunan tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 6 araçla müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 4 işçiye, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Derya EVRENMehmet İNAN/ BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya Evren-Mehmet İNAN

2021-11-11 12:57:16



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