Minik çocuklar fide ve tohumları toprakla buluşturdu

Nilüfer Belediyesi’nin Ürünlü Mahallesi’nde hayata geçirdiği, ürün çeşit denemeleri ile tohum alma işlemlerinin yapıldığı Kent Bostanları, 7’den 77’ye her yaştan insanı toprakla buluşturmaya devam ediyor.

Daha önce ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileriyle tohum alma, ekim, dikim ve hasat uygulamaları yapan Nilüfer Kent Bostanları, bu kez minik öğrencileri toprakla buluşturdu. Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi ile Çamlıca Kreşi’nin 36 yaş arasındaki minik öğrencileri, tohum, ekim ve dikim hakkında hem bilgilendi hem de uygulama yaptı. Minik öğrencilerle bir araya gelen Nilüfer Kent Bostanları Sorumlusu Selin Bıçakçıoğlu, önce fide, tohum, ekim ve dikim işlemleri konusunda öğrencilere temel bilgiler verdi. Öğrenciler, daha sonra, Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi ile Çamlıca Kreşi’nin bahçesinde oluşturdukları mini bostanda, pazı ve marul fideleri kendi elleriyle dikerek, turp, tere, bakla, ıspanak, havuç, bezelye, roka ve maydanoz gibi sebzelerin tohumlarını toprakla buluşturdu. Fide ve tohumlara can suyu da veren öğrenciler, ürünlerin yetişmesini de yakından takip edecek. Farklı bir tecrübe yaşayan öğrenciler, küçük yaşta toprak ve tarımın öneminin farkına vardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.