Bursa'da binlerce fidan toprakla buluştu

Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde sürdürülen Milli Ağaçlandırma Günü’nde Orhangazi’de Kaymakamlık gözetiminde Kale yolu üzerinde ağaç dikme organizasyonu gerçekleştirildi. Orhangazi’de 5 bin fidan toprakla buluştu.

Son 2 yıldır Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanan ve 11 Kasımda saat 11.11’de temsili olarak Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilen ağaç dikme organizasyonu Orhangazi’de de yapıldı.

Orhangazi’deki organizasyona Kaymakam Süleyman Özçakıcı, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Jandarma komutanlığı personeli, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, diğer kurum ve kurumlar, STK temsilcileri ile birlikte ana okulu ve orta öğretim kurumundan çok sayıda öğrenci katıldı. Ağaç dikme organizasyonu öncesinde bir konuşma yapan Kaymakam Süleyman Özçakıcı, bugün Milli Ağaçlandırma Günü olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türkiye’nin her yerinde bu organizasyon yapılıyor dedi. Kaymakam Özçakıcı, her yıl Kasım ayının 11’inde eş zamanlı olarak düzenlenen bu organizasyon, geleceğimiz için, daha temiz bir çevrede yaşamak için, çocuklarımızın gelecekte daha iyi bir dünyada yaşamaları için buradayız dedi. Herkes için 3 fidan sloganı ile bu yıl Türkiye genelinde 232 milyon adet fidan dikimi yapılacağını hatırlatan Kaymakam Süleyman Özçakıcı, biz de bugün Orhangazi’de 5 bin adet fidan dikimi yapılacak. Bundan eminim çocuklarımız ileride büyüdüğünde bu ağaç benim diktiğim ağaç deyip gururlanacak dedi.

5 bin fıstık çamı toprakla buluştu

Orhangazi Orman İşletme Şefliği nezaretinde Orhangazi’de bu yıl 11 Kasımda 5 bin adet fıstık çamı toprakla buluştu. Protokol üyeleri öğrencilerle birlikte fidanları toprağa yerleştirip ilk can suyunu da verdi.

