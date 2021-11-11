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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey’in en önemli projelerinden Gölecik Barajı’nda çalışmalar sürüyor

İHA

Karacabey’in en önemli projelerinden Gölecik Barajı’nda çalışmalar sürüyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Gölecik Mahallesi’nde devam eden çalışmaları inceledi. 2017’de zeminde meydana gelen aksaklık sebebiyle yeniden projelendirilen barajın 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.
Karacabey’in geleceğine katkı sağlayacak büyük ölçekli projelerden biri olan Gölecik Barajı’nda çalışmalar sürüyor. 2016 yılında temeli atılan baraj inşaatında 2017 yılında zeminle ilgili olumsuzluklar tespit edilince, tekrar proje çalışmalarına başlanmıştı. Aradan geçen zamanın ardından barajla ilgili proje çalışmaları sonuçlandırılarak, yaklaşık 2 ay önce çalışmalar tekrar başladı. Yetkililer, baraj gövdesine yılbaşı itibariyle başlamayı plânladıklarını, barajın 3 yıl sonra da bitirilmesini hedeflediklerini kaydetti.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey’in önemli ölçüde içme suyu ve ziraî sulama ihtiyacını karşılayacak olan Gölecik Barajı’ndaki çalışmaları inceledi. Ali Özkan, “Karacabey’in en önemli projesi olan Gölecik Barajı şantiyesindeyiz. Şu aâda baraj gövdesinde çalışmalar devam ediyor. Zeminden kaynaklanan bazı olumsuzluklar yüzünden tekrar zemin etüdü çalışmaları yapıldı. Tedbirler alındı, hamdolsun inşaat çalışmaları tekrar başladı. Karacabey’imizin kırsal mahallerimizin içme suyu ve ziraî sulamalarına yönelik çok önemli bir proje. Yaz aylarında yüzde 80 oranında yeraltı suyu içiliyor ve bu kaliteli sulardan mahrum kalıyorduk. İnşallah Gölecik Barajı sona erdiğinde bu önemli sorun sona ermiş olacak” dedi.
Başkan Özkan, şöyle devam etti: “Bildiğiniz gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ marifetiyle Karacabey’in içme suyu altyapısı yenileniyor. İnsan sağlığına çok da elverişli olmayan eski sistem gidiyor ve şu anda modern bir sistem ilçe halkımızın hizmetine sunuluyor. İşte burada Karacabey’in kaliteli içme suyu burada biriktirilip Karacabey halkına da o yeni sistemle bu kaliteli suyu aktardığımızda, Karacabey’imizin bir numaralı sorunu hallolmuş olacak. Müteahhit firma cansiperane bir şekilde çalışmalara devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar aksaklığa uğramadan çalışmalar devam eder. Ben bu anlamda Karacabey’imize bu önemli projenin hayırlı olsun diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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