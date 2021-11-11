Bursaspor’da kuvvet çalışması gerçekleşti

Galatasaray’la cumartesi günü hazırlık maçında karşılaşacak olan Bursaspor’da günü ilk idmanı gerçekleşti. Yeşilbeyazlı takım kuvvet çalışması yaptı.

Liglere verilen millî arada cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Yeşilbeyazlılar, iki grup hâlinde kondisyon salonunda kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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