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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5. İnegöl Kitap Günleri başlıyor

İHA

5. İnegöl Kitap Günleri başlıyor

İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 5’incisini gerçekleştireceği Kitap Günleri 2028 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. 9 gün boyunca 100’ü aşkın yazar ve yayınevi ile kitap şölenine dönüşecek İnegöl Kitap Günleri Fuarında 1 milyon kitap okuyucuyla buluşacak. Aynı zamanda söyleşiler, imza günleri, okuryazar buluşmaları ve daha pek çok faaliyet yer alacak.
İnegöl Belediyesi’nin ilkini 2017 yılında gerçekleştirdiği ve her yıl geliştirerek daha kapsamlı hâle getirdiği İnegöl Kitap Günleri, bu yıl 5’inci kez düzenlenecek. 2028 Kasım tarihlerinde 9 gün boyunca adeta bir kitap şöleni havasında gerçekleştirilecek İnegöl Kitap Günlerinde bu yıl 100’ü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyon kitap okuyucu ile buluşacak. Kitap Günleri Fuarı öncesi bugün Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ve İnegöl Belediye Meclisi Kültür Komisyonu üyelerinin iştirâki ile basın toplantısı düzenlendi.
Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl Kitap Günlerinin 5’incisini gerçekleştiriyoruz. 2028 Kasım tarihleri arasında MODEF Fuar alanı içerisinde Kitap Günlerimiz Yoncalı Kültür Sanat organizasyonu ile yapılacak. 1 milyon kitap sloganıyla 100’ü aşkın yazar ve tüm kitapseverlerimizle İnegöl Kitap Günlerinde vatandaşlarımızı buluşturmuş olacağız” dedi.
Taban, “Bu fuar aynı zamanda Türkiye’nin en hızlı kitap fuarı olacak, çünkü yapacağımız hızlı okuma yarışması sonucunda en hızlı okuyan kişiye 1000 TL’lik ödülümüz olacak. Yine “Türkiye’nin En Fotojenik Kitap Fuarı” sloganı altında iştirâkçiler arasından fuarın en güzel fotoğraf karesini çeken kişiye fuar sonunda 1000 TL’lik ödülümüz olacak. Ayrıca fuar boyunca katılımcılarımıza fuarla alakalı sorular soracağız, doğru cevapları vermeleri halinde kendilerini sürpriz hediyeler bekliyor olacak. Bu özelliğiyle de fuarımız Türkiye’nin en interaktif kitap fuarı olmaya aday. Geçen yıllarda olduğu gibi yine katılımcılarımız İnstagram’da “inegolkitapgunleri” hashtagiyle paylaştıkları fotoğraflarını fuar alanı içerisinde bulunan presstagram cihazımızdan anında alabilecek ve kitap günleri anısıyla ayrılabilecekler. Kitap fuarı süresince çeşitli kampanyalarla kitapseverleri ödüllendireceğiz. 20 bin adet İnegöl Kitap Günleri logolu karton çanta stantlara dağıtılacak” dedi.
Hedef UNESCO dünya kitap başkenti olmak
Taban, “İnegöl Kitap Günlerinin ilkini 2017 yılında hayata geçirmiştik. Her yıl geliştirerek sürdürüyoruz. Bu yıl da 100 bini aşkın kitapseveri ağırlamayı hedefliyoruz. İnegöl Kitap Günleri Fuarımız hafta içi 09.0020.00, hafta sonu ise 10.0020.00 saatleri arasında açık olacak. Okuyucularımız bu yıl daha indirimli kitapları bulabilecekler. Hedefimiz, kitaphanelerimiz, yeni kütüphanelerimiz, fuarlarımız, okuryazar buluşmalarımız ve kitaba, okumaya dair ses getiren projelerimizle UNESCO dünya kitap başkentlerinden biri olabilmek. Ben emeği geçen çok değerli paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımızı ve komşu şehirlerimizden vatandaşlarımızı davet etmek istiyorum. Fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ kısa bir değerlendirme yaptı. Uğurdağ, “2028 Kasım tarihleri arasında İnegöl’de çok önemli bir organizasyona belediyemiz ev sahipliği yapacak. İnegöl şehrimiz ekonomi ve sanayi şehri. Bu alanda da MODEF Fuar alanında Türkiye’nin en önemli fuarlarını gerçekleştiriyoruz. Belediyemizin yaptığı kitap fuarı da önemli ve şehrimizin eğitim alanına çok ciddi katkı sağlayacak bir organizasyon. Ben Belediye Başkanımıza ve Başkan Yardımcılarımıza, organizasyona destek veren herkese teşekkür ediyorum. Tüm kolaylıklar öğrencilerimiz için hazırlanmış. İnşallah öğrencilerimiz de bundan en üst seviyede faydalanacaklardır. Fuarın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

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