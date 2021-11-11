Marmarabirlik’ten 35 milyon TL’lik ödeme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmarabirlik’ten 35 milyon TL’lik ödeme

İHA

Marmarabirlik’ten 35 milyon TL’lik ödeme

Marmarabirlik’te 2021/2022 iş yılı ürün alım kampanyası devam ederken, 10.11.2021 tarihine kadar 15 bin ton ürün alımı gerçekleştirildi. Ürün alımlarına 22 Ekim 2021 tarihinde başlayan Marmarabirlik, ortaklarına 11 Kasım 2021 Perşembe (bugün ) 35 milyon TL ödeme yapacak.
2021/2022 iş yılı ürün alım kampanyasında 560 milyon TL alım bütçesi oluşturan Marmarabirlik’te alınan ürün bedellerinin ilk dilimi, 11 Kasım tarihinde (bugün) ödenecek. Üreticilere 5 Kasım’a kadar teslim ettikleri ürün bedeli alacaklarının % 50’sinin karşılığı olarak 35 milyon TL ödeme yapılacak. Ortaklar saat 18.00’den itibaren Ziraat Bankası ATM’lerinden ürün bedellerini alabilecekler.
2021/22 iş yılı ürün alım kampanyasından önce 72 bin 650 ton rekolte beyânı geldiğini belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Ortaklarımızdan gelen yüksek rekolte beyanına rağmen kota uygulaması yapılmamıştır. Ortaklarımız bunu iyi değerlendirmelidir. İri daneli ürünü piyasaya verip ince daneli ürünü kooperatifine getirirlerse, bir sonraki yıl stok fazlası yaşanır” dedi.
2010 Yılından bugüne Marmarabirlik’in kendi ayakları üzerinde duran bir kurum haline geldiğini belirten Asa, “Bugüne kadar ürün bedelleri kendi öz kaynaklarımızla kredi kullanılmadan ödenmiştir. Ürün alımları planlı bir şekilde yapılmış, dengeli stok oluşturulmuş bu da satışlara olumlu bir şekilde yansımıştır. Hedefimiz satışlarımızı artırmaktır. Daha çok satabilmek için piyasanın taleplerine göre hareket etmek zorundasınız” dedi.
Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışı satışlarda sıkıntı yaşamadıklarını ve artan bir satış ivmesi ile 2020 yılında 46 bin ton ürün satışı gerçekleştiğini ifade eden Asa,“ Aldığınız ürünü zamanında ve değerinde satamazsanız bu kurum zarar eder. Zarar eden bir kurum da ortağını destekleyemez” dedi.
Bölgesel hareket edilmesinin ve fiyatlandırma yapılmasının mümkün olmadığını ifade eden Başkan Asa, ürün alım fiyatlarıyla ilgili şunları söyledi: “Ürün alım fiyatları belirlenirken, piyasa koşullarına bakılmakta, ülke ve bölge rekoltesi dikkate alınarak arz talep dengesi gözetilmekte ve ona göre fiyat belirlenmektedir. Piyasa gerçeklerini unutmamak ve tüketici tarafını da düşünmek gerekir. Ürün alımları çok yoğun bir şekilde devam etmektedir. Üreticilerimizin Marmarabirlik Yönetim Kurulu’nun belirlemiş olduğu ürün alım fiyatlarından memnuniyeti yapılan teslimatlardan görülmektedir.”
Marmarabirlik’in ortaklarına her zaman sahip çıktığını söyleyen Başkan Asa, “Her zaman önceliğimiz üretici olmuştur, üreticimiz alın terinin ve emeğinin karşılığını almaya devam edecektir. Üreticilerimiz yetiştirdikleri ürünü kooperatiflerine değerinde verirken, Kooperatif ortağı olmayan üreticiler ise ürünlerini teslim edecek yer aramaktadırlar. Marmarabirlik ortağı olmak bir ayrıcalık haline gelmiştir. Marmarabirlik'in 10 yılda geldiği nokta budur” ifadelerini kullandı.
Hedeflerinin daha çok alıp, daha çok satmak olduğunu vurgulayan Hidamet Asa, “Daha çok satabilmek için düzenli bir alım planı ile piyasanın talep ettiği her kalibreden dengeli bir stok oluşturulması gerekmektedir. Ortaklarımız ürün teslimatı yaparken buna dikkat etmelidir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5. İnegöl Kitap Günleri başlıyor
YEREL HABERLER 5. İnegöl Kitap Günleri başlıyor
Bursaspor’da kuvvet çalışması gerçekleşti
YEREL HABERLER Bursaspor’da kuvvet çalışması gerçekleşti
Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda ödül alan eserler belirlendi
YEREL HABERLER Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda ödül alan eserler ...
Karacabey’in en önemli projelerinden Gölecik Barajı’nda çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Karacabey’in en önemli projelerinden Gölecik ...
Göç yolunda yaralanan leylekler, Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde
YEREL HABERLER Göç yolunda yaralanan leylekler, Emekli Hayvanlar ...
Bursa'da binlerce fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Bursa'da binlerce fidan toprakla buluştu
Başkan Tanır, çocuklarla birlikte ağaç dikti Kestel’de 2021 yılında 2480 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Tanır, çocuklarla birlikte ağaç ...
Geleceğe özel bir nefes
YEREL HABERLER Geleceğe özel bir nefes
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (2)
YEREL HABERLER Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (2)
Minik çocuklar fide ve tohumları toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Minik çocuklar fide ve tohumları toprakla buluşturdu
Vazektomi sonrası 'hamilelik' davasında, çocuk 10 yaşına geldi dava bitmedi
YEREL HABERLER Vazektomi sonrası 'hamilelik' davasında, çocuk 10 ...
Bursa'da tekstil fabrikasından korkutan yangın
YEREL HABERLER Bursa'da tekstil fabrikasından korkutan yangın
Maymunlara pastalı yaş günü kutlaması Bursalı minikler hazırladıkları meyveli yaş pastaları maymunlara ikram etti
YEREL HABERLER Maymunlara pastalı yaş günü kutlaması Bursalı ...
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (1)
YEREL HABERLER Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (1)
Doğancı’ya yeni hizmet binası Osmangazi’de kırsal kesim yatırımlarla güzelleşiyor
YEREL HABERLER Doğancı’ya yeni hizmet binası Osmangazi’de kırsal ...
Priene’de 2021 sezonu için arkeolojik çalışmalar tamamlandı
YEREL HABERLER Priene’de 2021 sezonu için arkeolojik çalışmalar ...
Sabah erkenden halı almaya koştular Bursa’da halı çılgınlığı Yarı fiyatına satılan halılar kısa sürede kapışıldı
YEREL HABERLER Sabah erkenden halı almaya koştular Bursa’da halı ...
Bursa'da silahlı kuyumcu soygunu
YEREL HABERLER Bursa'da silahlı kuyumcu soygunu
BUSKİ’den üniversitelilere indirimli su için dijital kolaylık
YEREL HABERLER BUSKİ’den üniversitelilere indirimli su için dijital ...
Kültür Park’ta dönüşüm zamanı
YEREL HABERLER Kültür Park’ta dönüşüm zamanı
Bursaspor'da şok iddialar: "Yüz milyonlarca Euro çalındı" Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur: "Bu kulüpten yüz milyonlarca Euro çalındı”
YEREL HABERLER Bursaspor'da şok iddialar: "Yüz milyonlarca Euro ...
Kuyumcu soygununda sahte altınları bile götürdü Bursa'da silahlı kuyumcu soygunu Eli silahlı maskeli soyguncu kuyumcudan 100 bin liralık altın çaldı
YEREL HABERLER Kuyumcu soygununda sahte altınları bile ...
Cezaevi önünde kameraya da yansıyan cinayete çifte müebbet kararı.. Cezaevi önünde kurşuna dizerken görüntülenmişlerdi Beraat isteyip müebbet yediler Bursa'da cezaevi önündeki cinayetle ilgili davada 2 sanığa müebbet hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Cezaevi önünde kameraya da yansıyan cinayete çifte müebbet kararı. ...
Şifalı Osmanlı salebi üşüyenlerin içini ısıtıyor Uludağ'a kar yağdı, seyyar salepçiler sokakları arşınlamaya başladı Bakır kazanda sütle pirişilen Osmanlı salebi, üzerine tarçın, zencefil, ceviz ve badem dökülerek servis ediliyor
YEREL HABERLER Şifalı Osmanlı salebi üşüyenlerin içini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.