Başkan Dündar rekortmen atıcılarla buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası’nda elde ettikleri derecelerle Türkiye’nin yeni rekortmeni olan atıcılarla buluştu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAF) tarafından Mersin’de düzenlenen Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası’nda Osmangazili sporcular göz doldurdu. Yıldız Bayanlar kategorisinde ter döken Elif Duman, Beyza Anbarcılar ve Esila Ecrin Ercan rakipleri karşısında üstün performans sergileyerek altın madalyanın sahibi oldu. Bunun yanı sıra 786 puanla Türkiye rekoru kıran genç yıldızlar, müsabakadan büyük coşkuyla ayrıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, rekortmen sporcuları Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ağırladı. Sporcularla tek tek ilgilenen Başkan Dündar, “Dinamik bir Osmangazi için elimizden geleni yapıyoruz. Hayata geçirdiğimiz spor akademileri ile alt yapı meyvelerini alıyoruz. Atıcılarımız, son olarak havalı silahlarda yeni Türkiye rekorunu kırdılar. Hepsini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Başkan Dündar’ın çeşitli hediyeler verdiği rekortmen atıcılar ise desteklerinden dolayı Dündar’a teşekkür etti.

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