Yıldırım’da su kesintisi

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım’ın Eğitim Mahallesi 1. Bilgin Sokak ve civarında 12.11.2021 11.12.2021 tarihleri ve 10.00 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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