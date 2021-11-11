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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl’de Fotoğraf Maratonu başladı

İHA

İnegöl’de Fotoğraf Maratonu başladı

İnegöl Belediyesi’nin şehrin değerlerini profesyonel fotoğraf sanatçılarının bakış açısıyla ölümsüzleştirmek için BUFSAD ve İFSAD işbirliğiyle organize ettiği Fotoğraf Maratonu bugün başladı. 14 Kasım Pazar gününe kadar sürecek yarışmada, farklı şehirlerden gelen fotoğraf sanatçıları İnegöl’ü gözlemleyerek şehrin değerlerini ölümsüzleştirecek kareleri yakalamak için yarışacak.
İnegöl Belediyesi şehrin turizm, endüstri ve sosyal değerlerini ölümsüzleştirmek, sonbaharın renk cümbüşüyle İnegöl’ün eşsiz doğasını sanatla buluşturmak adına 4 gün sürecek Fotoğraf Maratonunun startını verdi. Bursa Fotoğraf Sanatçıları Derneği (BUFSAD) ve İnegöl Fotoğraf Sanatçıları Derneği (İFSAD) işbirliğinde düzenlenen Fotoğraf Maratonu 14 Kasım tarihlerine kadar devam edecek. 3 ayrı kategoride gerçekleştirilecek maratonda “İnegöl’de Turizm”, “İnegöl’de Endüstri” ve “İnegöl’de Sosyal Hayat” konuları işlenecek.
Kayıtları İnegöl Belediyesi önünde alınmaya başlayan Fotoğraf Maratonunun startı fotoğraf sanatçıları ve Belediye Başkanı Alper Taban’ın katıldığı mini törenle verildi. Burada bir açıklama yapan Başkan Alper Taban, “Bugün Bursa Fotoğraf Sanatçıları Derneğimiz, İnegöl Fotoğraf Sanatçıları Derneğimiz, fotoğraf profesyonellerimiz şehrimizde. Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Güzel bir perşembe sabahında hep birlikteyiz. Bugün itibariyle şehrimizde bir Fotoğraf Maratonu başlatmış oluyoruz. 4 gün sürecek. İlk gün kayıtları belediye binamız önünden alıyoruz ancak Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri bu kayıtları havanın soğuk olması nedeniyle Kent Müzemizde kapalı ortamda alacağız” dedi.
“Fotoğrafın gücünün farkındayız”
“Fotoğrafın gücünün farkındayız” sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, “Bir fotoğraf karesiyle o şehre yerleşmeye karar veren insanlar tanıdım Belediye Başkanı olarak görev yaptığım süre içerisinde. Bu beni çok heyecanlandırdı. Ya da programlarda, televizyonlarda, etkinliklerde, yazılı ve görsel alanlarda şehrin fotoğraf kareleriyle simgeleşen anları zihinlerimizde belirebiliyor. Örneğin İstanbul deyince bir Kız Kulesi, Ortaköy Camii aklımıza gelebiliyor. Bizim şehrimizde de benzer güzellikler var. Ayrıca her mevsim güzel ama son baharın apayrı bir güzelliği var. Doğada bin bir rengin hâkim olduğunu görebiliyoruz” şeklinde konuştu.
Yarışma hakkında da bilgi veren Başkan Taban, “Bugün 3 ana kategoride yarışmamızı başlatıyoruz. İnegöl’de Turizm, İnegöl’de Endüstri ve İnegöl’de Sosyal Yaşam olmak üzere 3 başlıkta yarışmamız yapılacak. Ben çok harika fotoğraf karelerin önümüze geleceğini öngörüyorum. Katılan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Bu ulusal bir yarışma. Ödüllerimiz olacak. Ama ben bu şehirde profesyonel fotoğraf sanatçılarını ağırlamaktan çok mutlu olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bu şehre gelen herkes gönüllü bir turizm elçisidir benim gözümde. Gittikleri yerlerde İnegöl’ümüzün güzelliklerini anlatmış olacaklar. Çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. BUFSAD ve İFSAD Başkan ve yöneticilerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

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