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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boşandıktan sonra birlikte yaşadığı Nurdan'ı öldürüp, ormana gömmüş

DHA

Boşandıktan sonra birlikte yaşadığı Nurdan'ı öldürüp, ormana gömmüş


Derya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da 2 çocuk babası Kemal Bulut (31), boşandıktan sonra yeniden bir araya gelip birlikte yaşamaya başladığı Nurdan Budak´ı (26), kendisini aldattığı iddiasıyla tabancayla başından vurup öldürdükten sonra cesedini ormana gömdü. Olayın ardından kaplıcaya gidip bir gün sonra geri dönen, Budak´ın sevgilisine kaçmış olabileceğini söyleyen Bulut, çapraz sorguda suçunu itiraf etti. Bulut´un, Nurdan Budak´ı öldürmeden önce kayınpederi V.B.´nin iş yerine götürdüğü, V.B.´nin damadına `Götür ne yaparsan yap´ dediği ortaya çıktı.
Bursa´da, 6 yıl önce evlenen Kemal Bulut ile Nurdan Budak, aldatma iddiasıyla 2019 yılında boşandı. 3 ve 5 yaşlarında iki çocukları bulunan çift, bir yıl ayrı kaldıktan sonra geçen yıl ailelerin de araya girmesiyle barışıp tekrar birlikte yaşamaya başladı.
`NE YAPARSAN YAP, DEYİP GÖNDERDİ
Eski eşinin kendisini aldattığını öne süren Kemal Bulut, 2 Kasım günü Budak´ı alıp kayınpederi V.B.´nin iş yerine götürdü. Bulut, "Al kızını benden. Eğer benimle kalmaya devam ederse onu öldüreceğim" dedi. V.B. ise damadını, "Götür ne yaparsan yap. Sonra konuşuruz" diyerek kızıyla birlikte gönderdi.
ÖLDÜRÜP, KAPLICAYA GİTTİ
Kemal Bulut, Nurdan Budak´ı Nilüfer ilçesi Hasanağa mevkisine götürerek burada tabancayla başına ateş edip öldürdü. Budak´ın cesedini ormana gömen Bulut, ardından sevgilisi S.T. (27) ve çocukluk arkadaşı olan taksici K.A. (34) ile buluştu. S.T. ve K.A., Bulut´u Balıkesir´in Gönen ilçesine bırakıp Bursa´ya geri döndü. Gönen´de kaplıcaya giden Kemal Bulut, suç aleti silahı da buraya sakladı.
SEVGİLİSİNE KAÇTIĞINI İDDİA ETTİ
Gece kaplıcada kalan Bulut, bir gün sonra Bursa´ya döndü. Bu sırada Nurdan Budak´ın ailesi, kızlarına ulaşamadığı için polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Budak´ın en son Kemal Bulut ile iletişime geçtiğini belirledi. Emniyete götürülen Bulut ifadesinde, Nuran Budak´ın kendisini aldattığını, bu yüzden aralarının kötü olduğunu, sevgilisine kaçmış olabileceğini söyledi.
ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ
Kemal Bulut´un ifadesi üzerine ekipler, Nurdan Budak ile görüştüğü öne sürülen 2 kişinin ifadelerine başvurdu. Ekipler, Bulut ve diğer 2 kişiyi çapraz sorguya aldı. Polis, Bulut çelişkili ifadeler verince konuyu Cinayet Büro Amirliği´ne devretti. Kemal Bulut, Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan sorguda Nurdan Budak´ı öldürdüğünü itiraf etti.
CESET ÇIKARILDI, 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polisle birlikte Budak´ı gömdüğü yere giden Bulut, cesedin yerini gösterdi. Ekipler cesedi gömüldüğü yerden çıkardıktan sonra Kemal Bulut ile kız arkadaşı S.T., taksici K.A. ve kayınpederi V.B.´yi gözaltına aldı.
Nurdan Budak´ın cesedi Adli Tıp Kurumu´na gönderilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN
2021-11-11 16:49:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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