PFDK, Nicolas Zalazar 2 ve Tim Matavz’a 1 maç ceza verdi

Kocaelispor maçında gördükleri kırmızı kart sonrası PFDK’ya sevk edilen Bursasporlu futbolcular Nicolas Zalazar ve Tim Matavz'ın cezaları belli oldu. Zalazar 2 maç men cezası alırken, Matavz ise 1 resmi müsabakada forma giyemeyecek.

TFF 1. Lig’in 12. haftasında oynanan Kocaelispor maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Bursasporlu futbolcular Nicolas Zalazar ile Tim Matavz’ın cezaları belli oldu. TFF’den yapılan açıklamada, Tim Matavz 1 maç cezanın yanında ve 6 bin 500 TL para cezasına da çarptırıldı. Nicolas Zalazar ise 2 maç ceza aldı. Federasyondan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Bursaspor Kulübü sporcusu Tim Matavz'ın, 07.11.2021 tarihinde oynanan KocaelisporBursaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada BursasporKulübü sporcusu Nicolas Zalazar’ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

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