Bursa'da kuyumcu soydu, 6 saatlik takip sonucu İstanbul'da yakalandı



İsmail Hakkı SEYMENSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, bir kuyumcudan 100 bin TL değerinde altın çalan silahlı soyguncu K.İ. (24), polisin 6 saatlik takibi sonucu, İstanbul'da 3 suç ortağıyla birlikte altınları sayarken yakalandı. Silahlı soygun anları, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Olay, sabah 09.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde kuyumcunun kepenklerini açan Faruk K.'nın yanına gelen bir kişi, çeyrek altın alacağını söyleyerek dükkana girdi. Şüpheli, bu sırada belinden silah çıkarıp, Faruk K.'ya elindeki çantayı uzatarak, 'Altınları buna koy' dedi. Paniğe kapılan Faruk K., soyguncunun verdiği çantaya aralarında imitasyon bileziklerin de bulunduğu altınları doldurdu. Maskeli ve silahlı soyguncu, çantayı aldıktan sonra iş yerinden çıkıp yaya olarak kaçarken, altınların bir kısmını da yolda düşürdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek kısa sürede soygunu gerçekleştirilen kişinin K.İ. olduğu tespit eden ekipler, şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.

6 SAATLİK TAKİBİN ARDINDAN SUÇ ORTAKLARIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Ekipler, şüphelinin soygunu gerçekleştirdikten sonra ormanlık alana kaçtığını ve üzerindeki elbiselerini değiştirdikten sonra buradan bir taksiye bindiğini tespit etti. Taksiyi takibe alan ekipler, şüphelinin Yalova'da F.B. (49) ve M.Y.P. (19) ile buluştuğunu belirledi. Takibi sürdüren ekipler şüphelilerin otomobille geldiği İstanbul´un Kartal ilçesinde diğer suç ortakları B.P. (47) ile birlikte boş bir fabrika binasında saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 4 şüpheli, Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekiplerinin fabrikaya düzenlediği operasyonda çalıntı altınları sayarken yakalandı. Gözaltına alınarak Bursa'ya getirilen 4 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından savcılığa sevk edilecek.

SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA YANSIDI

Kuyumcuda gerçekleştirilen soygun, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde; şüpheli K.İ.'nin yarısı açık olan kepenkten içeriye girdiği, ardından iş yeri çalışanı Faruk K.'yı silahla tehdit ederek aldığı altınları çantaya doldurup kaçtığı yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMENSemih ŞAHİN

2021-11-12 00:24:39



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