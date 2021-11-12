EBA´nın Adalet Bölümü dersleri lisedeki radyo televizyon bölümünün stüdyosunda çekiliyor



Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)BURSA'da Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon Bölümü stüdyosunda, TRT EBA´nın Adalet Bölümü dersleri çekiliyor. Öğretmen ve öğrencilerin desteğiyle kaydedilip EBA TV´ye yüklenen dersler, uzaktan eğitim alan öğrencilerin derslerden geri kalmamasını da sağlıyor.

Osmangazi ilçesindeki Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencileri, derslerini uygulamalı olarak görüyor. Televizyon stüdyosu, reji, radyo ünitesi, kurgu atölyesi gibi bölümleri bulunan okulda eğitim gören öğrenciler, televizyon programındaki gibi projelerini hazırlıyor. Canlı yayın ortamında haber sunup, çeşitli programlar yapan öğrenciler, sektörle lise sıralarında tanışıyor.

Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Radyo ve Televizyon Bölümü, pandemi nedeniyle başlatılan uzaktan eğitime de katkı sağlıyor. Okuldaki stüdyoda kamera karşısına geçen Adalet Bölümü öğretmeninin anlattığı dersler, Radyo Televizyon Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri tarafından çekiliyor. Çekilen dersler EBA TV´ye yüklenerek, uzaktan eğitim alan öğrencilerin derslere katılması sağlanıyor. Aynı zamanda bölüm öğretmen ve öğrencileri, farklı bir okulda da motor ve mekanik alanının video çekimlerini yaparak 1,5 yıl boyunca sisteme yükledi.

'TÜM İMKANLAR MEVCUT'

Okul Müdürü Ragıp Burak, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni sistemde uyguladığı adrese dayalı sisteme ortaokul puanları da dikkate alınarak, öğrencilerimiz okulumuzu tercih ediyorlar. Daha sonra kazanan öğrencilere, okulumuzdaki alanlarla ilgili oryantasyon eğitimi veriyoruz. 3 hafta sonunda öğrencilerimiz ortaokul diplomalarındaki not ortalamalarına da bakılarak tercih ettikleri alanlara yerleştiriliyor. Çocuklarımız burada 9'uncu sınıftan itibaren mesleki bilgi derslerini alıyorlar. 10 ve 11'inci sınıfta mesleki bilgileri teoriden pratiğe döküyorlar. Okulumuzda mevcut olan atölyelerimizde eğitime devam ediyorlar. Okulumuzdaki özellikle Adalet ile Radyo ve Televizyon alanlarında son gelişmiş teknolojiye dayalı olarak bakanlığımızın sağlamış olduğu tüm imkanlar mevcut" dedi.

FARKLI OKULDA DA ÇEKİMLER YAPILDI

Radyo ve Televizyon Bölümü Öğretmeni Erhan Şen, "Pandemi süreci başladığında okulumuz 3 alanda çekim yaptı. Kendi okulumuz bünyesinde Adalet alanı, farklı bir okulda da Motor ve Mekanik alanının video çekimlerini yaparak 1,5 yıl boyunca sisteme yükledik. EBA TV üzerinden de o alanda öğrenim gören öğrenciler içeriğe ulaştı. Donanım olarak yeterli içeriğe sahibiz. Video kameralar, video kurgu programları, bilgisayarlar... Aynı zamanda öğrencilerimizin bu mesleğe gönül vermeleriyle birlikte onların da desteğini alarak çekim sürecini başarıyla tamamladık" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2021-11-12 10:58:12



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